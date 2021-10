Voyager : les astuces pour voyager avec un petit budget !

Devez-vous annuler votre voyage parce que votre portefeuille n’est pas en forme ? La réponse est non. Certes, le voyage nécessite un coût, mais il est bien possible de réduire considérablement votre budget sans pour autant mettre de côté la qualité des services. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, voici les astuces sur lesquelles vous devez miser.

Anticipez sur le voyage

Si vous voulez voyager à petit budget, sachez que vous devez anticiper. Ce qui veut dire que vous devez préparer votre voyage, plusieurs mois plutôt. Avec cette option, vous avez une bonne chance de trouver des offres moins chères. Pour des réservations de plusieurs mois, nombreuses sont ces compagnies qui appliquent de réductions sur leurs tarifs.

Ainsi, vous pouvez bénéficier jusqu’à 15 % de baisse sur le coût des billets d’avion par rapport au tarif normal. Mieux, il est recommandé de prendre de renseignement auprès de plusieurs compagnies de voyages afin de choisir l’offre moins coûteuse avec une qualité de service acceptable.

Voyager en période moins chargée

Pour voyager sans dépenser beaucoup d’argent, vous devez privilégier les périodes dans lesquelles l’affluence est faible. Pour avoir mal choisi la période, vous pouvez payer plus cher un voyage qui pourrait vous coûter moins cher si vous partez dans la bonne période. Évitez de programmer votre voyage entre le mois de juillet et août. C’est la période des vacances et les compagnies de voyages sont chargées. Contournez également la période de Noël et du Nouvel An. À cause de la forte affluence, voyager dans ces périodes coûte plus cher.

La meilleure solution est de programmer votre voyage en arrière-saison si vous êtes seul. Au-delà du tarif plus abordable, la météo est plus clémente. En revanche, si vous voulez partir avec votre enfant, choisissez les vacances de Pâques au lieu de voyager dans la période estivale. De même, préférer les voyages en milieu de semaine. Évitez ainsi de vouloir partir un vendredi ou un samedi comme tous les autres.

Limitez les dépenses

Le plus souvent, les compagnies qui proposent des tarifs moins chers ont tendant à rattraper les gains sur d’autres aspects. Par exemple, elles peuvent vous faire payer le choix de votre siège, vos bagages, chaque gobelet de café consommé et bien d’autres.

Certes, il s’agit des sommes négligeables, mais lorsque vous les rassemblez, elles peuvent rapidement constituer un énorme budget dans d’autres charges qui pourraient vous apporter une plus-value. L’idéal est d’éviter ces petites dépenses. Si votre voyage n’est pas long, préférer un siège modeste. De même, prenez votre café depuis la maison afin d’éviter de payer les gobelets de café.

Comparez les possibilités d’hébergement

Il existe de nombreuses possibilités d’hébergement lorsque vous partez en voyage. La première option que vous devez privilégier est l’échange de logement. Il s’agit de trouver quelqu’un d’autre qui voyage dans le sens inverse par rapport à votre destination. Ainsi, celui-ci se loge chez vous et vous prenez son habitation. Il existe aujourd’hui plusieurs sites sur lesquels vous pouvez rechercher un partenaire qui est intéressé aussi par cette option.