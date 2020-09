Wafa (Mamans et célèbres) : Appelez-la madame Brunsdon !

Un conte de fées des temps modernes

Le 05 septembre 2020, les images du mariage de Wafa, influenceuse et candidate de télé-réalité, ont inondé la toile.

« On se dirige actuellement vers la mairie avec Oliver. Dans quelques minutes, je serai madame Brunsdon » disait Wafa dans une vidéo où elle n’a pas pu cacher son excitation. Un an après avoir accepté la demande de son prince charmant. Tout s’est déroulé comme prévu pour l’ancienne candidate de Koh-Lanta.

Jeudi dernier, Wafa El Mejjad, de son vrai nom, a participé à la traditionnelle cérémonie du henné pour rendre hommage à ses origines. En effet, ces tatouages éphémères sont censés apporter la chance et la protection aux jeunes mariées. Après avoir passé l’enterrement de vie de jeune fille à Ibiza, le jour J est enfin arrivé : elle va devenir madame Brunsdon.

Au programme : un mariage mixte qui s’est déroulé en trois temps : d’abord, à la mairie pour la cérémonie officielle ; après, le mariage marocain avant de passer aux festivités dans un petit manoir à Toulouse. Un véritable conte de fées, mais cette fois-ci, le carrosse était une Maserati.

Alors que la cérémonie était censée durée trois jours, Wafa et ses proches ont déjà partagé quelques clichés sur Instagram. L’ancienne candidate de Koh-Lanta a pu compter sur le soutien de sa sœur Rania, Jesta Hillmann et son mari, Jade Paredes, Cécilia et surtout sur ses deux filles ainsi que ses parents. Sa sœur Rania n’a pas pu retenir ses larmes quand elle a vu Wafa dans sa sublime robe blanche.

Après la mairie, place à la célébration. Comme elle l’avait prévu, elle était vêtue d’une robe traditionnelle marocaine de couleur bleu azur pour le mariage marocain et une robe en couleur émeraude pour la suite. Oliver, quant à lui, était vêtu d’un costume taillé sur mesure avec les initiales OWB sur les manches (Oliver Wafa Brunsdon).

Avant de clôturer les festivités, les mariés ont diffusé un diaporama des quelques photos souvenirs, un moment magique pour couronner leurs 6 ans de vie de couple.

Nombreux ont félicité le couple pour le mariage. Familles, amis et d’autres célébrités ont déjà envoyés leurs souhaits aux mariés à l’image de Jade Paredes, une autre participante de Koh-Lanta et de Mamans et célèbres avec Wafa. Celle-ci n’a pas cessé de complimenter la mariée depuis l’étape du maquillage jusqu’à la clôture des festivités.

Pour la lune de miel, le couple envisage de partir à Hawaii ou aux Seychelles si la pandémie le permet. En tout cas, malgré les craintes et le stress de Wafa, son mariage a été un grand succès. Après la cérémonie, elle a posté un message de remerciement pour ceux qui ont rendu son mariage un moment magique comme les invités et les prestataires.

Une famille recomposée remplie d’amour

Avant de rencontrer Oliver, Wafa a déjà eu Manel (13 ans) dans sa précédente relation. En 2018, le couple a eu Jenna. Lors d’une interview pour annoncer le mariage, Wafa a confié qu’Oliver considère Manel comme sa propre fille. Aimant et protecteur, il n’hésite pas à agir comme un bon père pour le bien de sa belle-fille. Selon Wafa : « C’est génial ! J’ai de la chance d’avoir eu Oliver qui s’est adapté à ma fille dès le premier jour… Il a un vrai rôle de papa ». Elle a même affirmé qu’ils envisagent d’avoir un troisième enfant pour perfectionner leur famille.

Pour rappel, Oliver et Wafa se sont rencontrés il y a 6 ans. Il a fait sa demande de mariage en 2019 à Marrakech. Un moment inoubliable pour Wafa qui raconte encore avec émotion les détails de la demande.