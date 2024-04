Comment identifier une police d’écriture sur internet ?

L’Internet regorge de plus de 550 000 polices d’écriture, ce qui rend leur identification à la fois intéressante et souvent nécessaire. Vous êtes-vous déjà retrouvé à admirer une police d’écriture sur un site web et à vous demander laquelle c’est? Sachez que vous n’êtes pas seul. Qu’elle soit originale, moderne ou vintage, chaque police a sa propre identité qui mérite d’être découverte. Alors, comment identifier rapidement et efficacement une police d’écriture sur internet ? C’est ce que nous allons vous dévoiler dans cet article. Alors, chers lecteurs, êtes-vous prêts à devenir de véritables détectives de la typographie ?

Qu’est-ce qu’une police d’écriture?

L’univers du design, du web, de la publicité et de l’édition est peuplé par une variété de polices d’écriture, qui jouent une part essentielle dans notre perception des informations. Une police d’écriture, également appelée typographie, correspond à l’aspect visuel d’un texte. À chaque typographie correspond un ensemble de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation qui partagent un style commun. Pour faire simple, identifier une police d’écriture revient ainsi à déterminer à quel groupe de caractères visuellement cohérent appartient un texte spécifique.

Mais pourquoi est-ce si important de pouvoir reconnaître une police d’écriture ? Au-delà de la curiosité ou du plaisir des yeux, comprendre la typographie permet d’améliorer ses projets de design, de rendre un site Web plus attractif, ou encore d’enrichir un document. Chiara Aliotta, designer italienne, raconte comment elle peut tomber amoureuse d’une police d’écriture avant même de rencontrer son auteur. Un sentiment que de nombreux autres designers partagent.

Les différents types de polices d’écriture

Maintenant que nous avons défini ce qu’est une police d’écriture, intéressons-nous aux différents types de polices que l’on peut rencontrer.

1. Les polices Serif : Ces polices possèdent de petits traits ou lignes supplémentaires à l’extrémité des lettres. Les exemples célèbres incluent Times New Roman et Georgia.

2. Les polices Sans-serif : Comme leur nom l’indique, ces polices n’ont pas de traits supplémentaires à la fin des lettres. Elles sont souvent utilisées pour le texte du corps sur le web, car elles sont généralement plus faciles à lire à petites tailles. Les exemples incluent Arial et Verdana.

3. Les polices à espacement fixe (Monospace) : Dans ces polices, tous les caractères occupent la même largeur d’espace. Ces polices sont souvent utilisées dans les environnements de codage. Courrier est un exemple classique.

4. Les polices Script : Ces polices imitent l’écriture manuscrite et sont souvent utilisées pour ajouter une touche personnelle ou élégante à un design. Les exemples incluent Brush Script et Lucida Handwriting.

5. Les polices décoratives (Display) : Ces polices sont généralement utilisées pour les gros titres et les en-têtes, et pas pour le texte du corps, car elles peuvent être difficiles à lire en petites tailles. Des exemples incluent impact et Jokerman.

Chacun de ces types de polices a sa propre personnalité et peut aider à créer une certaine ambiance ou à transmettre un message spécifique dans votre design. Comprendre ces différents types de polices est la première étape pour détecter une police d’écriture et pour identifier la typographie en ligne. Dans la section suivante, nous aborderons comment reconnaître ces polices à travers différentes méthodes d’identification de polices d’écriture.

Comment reconnaitre une police d’écriture ?

Pour les non-initiés, la tâche de différencier une police d’une autre peut ressembler à un véritable défi de déchiffrement. Cependant, nul besoin d’être un Sherlock Holmes des lettres pour y parvenir, car il existe des astuces et des indicateurs dont vous pouvez vous servir pour reconnaître une police d’écriture.

Parmi ces astuces, vous pouvez par exemple examiner les caractéristiques spécifiques de certaines lettres. Comme les majuscules de certaines polices qui peuvent comporter des traits uniques ou même la manière dont le « g » est écrit en minuscule. Si vous développez cette habitude d’observation, vous constaterez des similitudes et des distinctions entre les différents styles de police qui vous aideront à distinguer les uns des autres avec le temps.

Outils disponibles pour identifier les polices d’écriture

Quand vous avez besoin d’identifier une typographie en ligne, différentes options s’offrent à vous. Heureusement, plusieurs concepteurs et développeurs ont créé des outils d’identification des polices d’écriture qui facilitent cette tâche. Voyons quelques-uns de ces outils.

WhatTheFont

Un outil bien connu est WhatTheFont. Vous pouvez y télécharger une image et l’outil essaiera de détecter la police d’écriture utilisée. Il peut identifier plusieurs polices d’une même image, ce qui est particulièrement utile si l’image contient différentes polices.

Identifont

Identifont est un autre outil en ligne populaire qui offre une approche différente. Plutôt que télécharger une image, vous répondez à une série de questions sur les caractéristiques de la police que vous essayez de trouver et Identifont génére une liste de suggestions basées sur vos réponses.

Font Matcherator

Font Matcherator par Fontspring est un autre excellent outil de reconnaissance police d’écriture. Il vous permet de télécharger une image contenant la police que vous voulez identifier et d’effectuer une recherche en ligne pour trouver la correspondance exacte ou les polices similaires.

Adobe Capture CC

Pour ceux qui ont besoin de rechercher la police d’écriture en déplacement, Adobe Capture CC est une application mobile qui transforme votre téléphone en un outil de reconnaissance police d’écriture. C’est parfait pour capturer et identifier la police d’écriture à partir de n’importe quel support physique.

Il existe aussi d’autres logiciels d’identification des polices d’écriture tels que FontSquirrel, qui propose également un service d’identification des polices d’écriture gratuit en téléchargeant une image.

Pour explorer davantage de ressources, vous pouvez toujours rechercher des polices d’écriture en ligne, et vous habituer à la technique d’identification des polices d’écriture qui convient le mieux à vos besoins spécifiques. Par expérience, vous développez au fil du temps l’œil pour distinguer les subtiles nuances entre différentes polices de caractères. Vous pouvez aussi trouver sur Internet divers tutoriels pour identifier les polices d’écriture pour vous aider à vous familiariser avec ces outils.

Rappelons-le, ces outils ne sont pas toujours infaillibles, mais ils sont d’excellents points de départ pour vous aider à repérer une police d’écriture. Avec ces outils à votre disposition, vous ne regarderez plus jamais la typographie de la même manière.

Exemples et applications

Une fois que vous savez comment identifier une police d’écriture et que vous disposez de vos propres outils d’identification de police d’écriture, il est temps de mettre ces compétences et ces ressources à l’épreuve.

Identifier une police à partir d’une image

Un exemple pratique d’utilisation de ces outils est la capacité d’identifier la police d’écriture d’une image. Supposons que vous avez une image contenant du texte avec une police d’écriture que vous souhaitez reconnaître. Un bon exemple pourrait être un logo ou une affiche avec des typographies uniques que vous aimeriez utiliser dans votre propre contenu.

Avec des ressources pour identifier la police d’écriture comme WhatTheFont, vous pouvez simplement télécharger l’image sur leur plateforme et laisser l’outil analyser les caractères typographiques. Après quelques instants, l’outil proposera une liste de polices qui correspondent le plus possible à celle qu’il a détecté dans votre image. Il ne vous reste plus qu’à trouver la police d’écriture qui correspond le mieux à vos besoins.

Identifier une police à partir d’un site web

Souvent lorsque nous naviguons sur Internet, nous tombons sur un site web au design impressionnant, avec une police de caractères qui nous plait particulièrement. Pour la reconnaissance de la police d’écriture en ligne, des extensions de navigateur telles que Font Finder ou WhatFont peuvent être d’un grand secours. Après avoir installé l’une de ces extensions, vous pourrez identifier instanément les typographies utilisées sur n’importe quelle page web, ce qui peut être particulièrement pratique pour les designers ou toute personne intéressée par le web design.

Suggestions pour aller plus loin

Maintenant que vous pouvez identifier une police d’écriture sur Internet, que ce soit dans une image ou sur une page web, vous pourriez être intéressé par d’autres aspects de la typographie. Les polices de caractères jouent un rôle important dans le design, et surtout le design de sites web.

Si vous êtes curieux d’en savoir plus et d’approfondir vos connaissances, je vous recommande de lire notre article sur les meilleures polices d’écriture pour le web. Vous y découvrirez une sélection de typographies adaptées à différentes ambiances et objectifs de site, depuis les sites corporatifs sérieux jusqu’aux blogs créatifs et décontractés. Vous pourrez ainsi enrichir votre palette en tant que web designer et améliorer l’esthétique de vos projets futurs.

De plus, vous pourrez découvrir des outils supplémentaires pour identifier une police d’écriture gratuite, explorer d’autres méthodes d’identification de police d’écriture, et même suivre un tutoriel pour identifier une police d’écriture. C’est une lecture incontournable, donc assurez-vous de ne pas la manquer!

La découverte de la typographie ne s’arrête jamais, et chaque nouveau site ou image est une opportunité d’apprendre et de découvrir une police d’écriture unique et intéressante ! Alors, ne manquez pas ces opportunités !

