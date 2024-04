Comment bloquer ou autoriser les pop-up sur Chrome ?

Naviguer sur internet sans être interrompu par des pop-ups indésirables est une expérience que nous recherchons tous. Selon une étude, près de 60% des internautes se sentent frustrés par ces fenêtres publicitaires aisément perturbatrices. Google Chrome, le navigateur le plus populaire avec une part de marché de plus de 60%, propose des moyens efficaces pour gérer ces notifications. Comment pouvons-nous alors, soit autoriser, soit bloquer ces pop-ups indésirables sur Google Chrome et ainsi optimiser notre navigation ? C’est à cette question que nous apportons des réponses dans cet article. Alors, continuez votre lecture pour un web plus fluide et moins intrusif.

Ce qu’il faut retenir :

Pour bloquer les pop-up dans Google Chrome, ouvrez d’abord les paramètres de votre navigateur. Ensuite, descendez jusqu’à la section « Confidentialité et sécurité », puis cliquez sur « Paramètres du site ». Ici, vous pouvez désactiver l’option « Pop-up et redirections ».

Pour autoriser spécifiquement les pop-ups pour certains sites, suivez la même procédure mais à la place de désactiver la fonction, ajoutez l’URL du site souhaité dans la section « Autoriser ».

Notez que bloquer tous les pop-up peut affecter la fonctionnalité de certains sites web. Il est donc recommandé de les autoriser pour les sites de confiance.

Comprendre les pop-ups et leur utilité

Qu’est-ce qu’une fenêtre pop-up ?

Une fenêtre pop-up (ou simplement pop-up) est une fenêtre contextuelle qui s’affiche automatiquement à l’écran pendant que vous utilisez votre navigateur internet.

Pourquoi le nom « pop-up » ? Eh bien, c’est parce qu’elles apparaisent soudainement, ou « surgissent », souvent sans prévenir. Parrallelement, dans le cadre de Google Chrome, il existe également des fenêtres « pop-under » qui s’ouvrent sous la fenêtre principale, généralement invisibles jusqu’à ce que vous fermez votre navigateur ou l’onglet principal.

Initialement, les pop-ups étaient utilisées principalement pour la publicité en ligne. Cependant, au fil des années, elles ont également trouvé leur place dans d’autres domaines, par exemple pour afficher des informations supplémentaires lors de la navigation sur un site Web ou pour demander des autorisations spécifiques, comme l’accès à la localisation ou l’envoi de notifications.

À voir Comment récupérer mon compte Amazon perdu ?

Les avantages et les inconvénients des pop-ups

Parlons maintenant du bon, du mauvais et du laid en ce qui concerne les fenêtres pop-up.

Du côté positif, les pop-ups sont un excellent moyen pour les propriétaires de sites Web de communiquer des informations essentielles à leurs utilisateurs. Ils sont parfaits pour attirer l’attention sur des offres spéciales, des bulletins d’information ou des produits phares. De plus, pour l’utilisateur, les pop-ups peuvent être utiles pour recevoir des notifications pertinentes, de sorte qu’elles ne passeront pas à côté d’informations cruciales.

Cela dit, il y a une raison pour laquelle tant de personnes cherchent à savoir comment bloquer les pop-up Google Chrome. Les pop-ups peuvent être sujettes à abus et, si elles sont mal gérées, elles peuvent devenir plus qu’un simple ennui. En effet, certaines peuvent être utilisées pour le phishing ou la diffusion de logiciels malveillants, parfois en se faisant passer pour de vraies fenêtres.

De plus, un excès de fenêtres pop-up peut perturber l’expérience de navigation de l’utilisateur, en le distrayant de son objectif initial. C’est pourquoi il est essentiel de gérer les pop-ups dans Google Chrome.

Enfin, certains pop-ups peuvent ralentir les performances de votre ordinateur, car chaque fenêtre que vous ouvrez utilise des ressources systèmes. Si vous êtes souvent inondé de pop-ups, vous devrez peut-être désactiver les notifications de Google Chrome ou désactiver les publicités de Google Chrome pour optimiser les performances de votre ordinateur.

À voir Quel est votre niveau de pureté selon le Test Griffor?

Dans notre prochaine section, nous découvrirons comment gérer ces pop-ups de manière à maximiser leurs avantages et minimiser leurs inconvénients.

Comment gérer les pop-ups dans Google Chrome

Se débrouiller avec les fenêtres pop-up peut parfois s’avérer ennuyeux, mais Google Chrome offre des moyens efficaces pour gérer les pop-ups. Voici comment vous pouvez y accéder.

Accès aux paramètres de Google Chrome

Il est essentiel de savoir comment accéder rapidement et efficacement aux paramètres de votre navigateur pour gérer différentes fonctionnalités, y compris les pop-ups. Pour ce faire, suivez ces étapes:

1. Ouvrez votre navigateur Google Chrome.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône de more (les trois points verticaux).

3. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Paramètres ».

Ce processus simple vous mène à l’endroit où vous pouvez contrôler les paramètres pop-up de Chrome et bien plus encore.

Blocage des pop-ups dans les paramètres

Maintenant que vous savez comment accéder aux paramètres, le processus pour bloquer les pop-ups Google Chrome est assez simple. Voici comment vous pouvez le faire :

1. Dans le menu Paramètres, sélectionnez « Confidentialité et sécurité ».

2. Cliquez ensuite sur « Paramètres des sites ».

3. Dans cette section, descendez et trouvez la section « Pop-ups et redirections ». Cliquez dessus.

4. Dans le menu qui s’ouvre, vous verrez l’option pop-up. Il faudrait normalement dire « Autorisé ». Cliquez sur cette option.

5. Pour désactiver les pop-ups Chrome, il suffit de cliquer sur le bouton à côté de l’option « Autorisé », il passera alors à « Bloqué » (recommandé).

Il est important de noter que ce processus bloque tous les pop-up sur tous les sites, mais que vous pouvez autoriser les pop-ups pour des sites spécifiques si vous le souhaitez.

Autoriser les pop-ups dans les paramètres

Si vous avez des sites de confiance que vous visitez régulièrement et qui nécessitent l’utilisation de pop-ups, vous pouvez opter pour autoriser les pop-ups de Google Chrome pour ces sites spécifiques. Pour cela, suivez ces étapes:

1. Suivez les mêmes étapes que ci-dessus jusqu’à arriver à la section « Pop-ups et redirections ».

2. Ici, à côté de « Bloquer », vous verrez une option « Ajouter ». Cliquez dessus.

3. Dans la fenêtre qui apparaît, entrez l’URL du site pour lequel vous souhaitez autoriser les pop-ups.

En respectant ces étapes, vous pouvez avec succès gérer les pop-ups dans Google Chrome. Cela offre un contrôle substantiel sur les sites que vous visitez et améliore sensiblement votre expérience de navigation. N’oubliez pas de bloquer les pop-ups sur les sites qui semblent douteux pour éviter tout risque de malwares potentiels.

Conseils supplémentaires et résolution de problèmes communs

Comment gérer les autorisations pour des sites spécifiques

Vous vous demandez peut-être comment gérer les pop-ups pour des sites spécifiques sur Google Chrome? Il est important de savoir que Chrome vous donne la possibilité de choisir quels sites web ont le droit d’afficher des fenêtres pop-up et ceux qui ne l’ont pas. Lorsque vous naviguez sur un site Web, vous pouvez décider de bloquer ou autoriser les pop-up de ce site particulier.

Pour ce faire, vous devez cliquer sur le cadenas, à côté de l’URL dans la barre d’adresse. Une liste déroulante apparaît avec une option ‘pop-ups et redirections’. Là, vous pouvez choisir de bloquer les fenêtres pop-up ou de les autoriser selon vos préférences pour ce site particulier.

Que faire lorsque le blocage de pop-ups ne fonctionne pas

Parfois, malgré des paramètres pop-up chrome correctement configurés pour bloquer les pop-up, vous continuez à les voir apparaître. Dans ce cas, il y a une forte probabilité que vous ayez une extension, une application ou un logiciel malveillant sur votre appareil.

La première étape pour résoudre ce problème est de vérifier et de désactiver les extensions Google Chrome suspectes. Si le problème persiste, vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres de Chrome ou d’utiliser un logiciel anti-malware pour analyser votre appareil.

Comment éviter les pop-ups indésirables

Il existe plusieurs façons d’éviter les fenêtres pop-up indésirables. Voici quelques conseils pour un meilleur confort de navigation :

– Veillez à toujours effectuer des mises à jour de Chrome pour bénéficier des dernières fonctions de sécurité.

– Utilisez un bloqueur de publicités de qualité, qui peut aider à bloquer publicités chrome et pop-up.

– Faites attention aux sites web que vous visitez. Certains sont connus pour bombarder les utilisateurs de pop-ups, de publicités et de fenêtres émergentes.

– Cliquez uniquement sur les liens de sites web de confiance. Les sites web malveillants peuvent être déguisés en liens apparemment inoffensifs.

Pour en apprendre d’avantage

Les pop-ups peuvent être un aspect ennuyeux de la navigation sur le web, mais avec ces conseils et astuces, vous pouvez prendre le contrôle de votre navigateur et décider de la façon dont les pop-ups sont gérées. Que vous souhaitiez autorisier pop-up Google Chrome pour certains sites web de confiance ou bloquer complètement les pop-ups indésirables, Google Chrome a les options intégrées pour vous aider. Souvenez-vous, une navigation prudente et des paramètres appropriés sont vos meilleurs outils pour une expérience en ligne agréable et sûre.

FAQ: Comment bloquer ou autoriser les pop-up dans Google Chrome ?

Comment bloquer les pop-up dans Google Chrome ?

Pour bloquer les pop-up dans Google Chrome, ouvrez le navigateur, cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez « Paramètres ». Dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Paramètres du site », puis sur « Pop-ups et redirections ». Activez le bouton à côté de « Bloquer les pop-ups ».

Comment autoriser les pop-up dans Google Chrome pour un site spécifique ?

Pour autoriser les pop-up uniquement pour un site spécifique dans Google Chrome, suivez les mêmes étapes que pour bloquer les pop-up. Une fois dans les paramètres des pop-ups, sous « Autoriser », ajoutez l’URL du site pour lequel vous souhaitez autoriser les pop-up.

Est-il possible de bloquer certains types de pop-up tout en autorisant d’autres dans Google Chrome ?

Oui, il est possible de bloquer certains types de pop-up tout en autorisant d’autres dans Google Chrome. Pour ce faire, vous pouvez installer une extension qui vous permet de personnaliser plus en détail les règles de blocage des pop-up, en fonction de leur contenu ou de leur provenance.

Comment vérifier si les pop-up sont bien bloqués dans Google Chrome ?

Pour vérifier si les pop-up sont bien bloqués dans Google Chrome, vous pouvez essayer d’ouvrir un site web connu pour afficher des pop-up intempestifs. Si aucune fenêtre pop-up n’apparaît, c’est que le blocage est bien activé. Vous pouvez également consulter les paramètres de pop-ups pour vous assurer que les sites indésirables sont bien bloqués.