Wejdene a-t-elle été hospitalisée ? Des photos sèment le doute, est-elle malade ?

Si vous avez l’intention de suivre les péripéties de la chanteuse, vous avez rendez-vous sur son compte Instagram puisqu’il est régulièrement mis à jour. Ce sera notamment l’occasion de découvrir les différentes stories. Grâce à ces dernières, les fans ont pu repérer Wejdene dans un lit d’hôpital. L’inquiétude est alors à son comble puisque les questions concernant son état de santé sont clairement nombreuses.

Wejdene remercie tous les fans à propos de leurs messages

Le 2 mars dernier, Wejdene met à jour ses stories sur Instagram et propose quelques clichés. Sur le premier, vous pouvez la découvrir avec un bandage au bras et elle semble porter une tenue dédiée à l’hôpital. La seconde vous permet de découvrir Wejdene avec une autre tenue, mais elle a un bracelet qui est semblable à celui proposé dans les hôpitaux. Les fans ont bien sûr eu l’occasion de leur adresser des messages et la chanteuse semble touchée par cet élan. Toutefois, les internautes ont été nombreux à poster des tweets notamment pour connaître les raisons de cette présence supposée à l’hôpital.

Toutes les rumeurs prennent de l’ampleur puisque les fans souhaitent connaître la raison de ces clichés .

. Plusieurs thèses sont alors envisagées à savoir un coup de fatigue ou encore le coronavirus, voire une autre intervention qui nécessite une présence à l’hôpital.

Wejdene n’a pas donné d’informations à l’heure où cet article a pu être écrit et les fans sont alors dans le flou le plus total.

Dans tous les cas, elle reçoit bien sûr tous les messages qui sont postés par les adeptes de la chanteuse qui sont de plus en plus nombreuses. Wejdene a été la révélation de l’année 2020 notamment grâce à ses titres qui ont clairement marqué une génération. Même si les adultes n’apprécient pas forcément les titres, ils peuvent la connaître grâce aux adolescents qui écoutent en boucle ses chansons.

Wejdene était aussi en promotion ces derniers jours, vous avez notamment pu la découvrir aux côtés de Laurent Ruquier dans son émission Les Enfants de la télé. En effet, la chanteuse a présenté son single Réfléchir que les fans peuvent découvrir en streaming notamment. Son passage à la télévision avait notamment été remarqué à cause de sa méconnaissance d’Henri Salvador.

Le compte Instagram de Wejdene est très étoffé

Si certains estiment qu’elle est mineure, d’autres n’arrivent pas à adhérer à cette thèse. En effet, l’âge de la chanteuse est au coeur de toutes les spéculations depuis qu’elle a pu connaître le succès avec son titre « Tu hors de ma vue ». Il s’agit d’un véritable phénomène de mode que les adolescents semblent apprécier et ce n’est pas la seule à être sur le devant de la scène. En effet, les fans de la star aimeraient vraiment la découvrir aux côtés d’Aya Nakamura, qui est un autre phénomène de 2020.

Récemment, Wejdene a été pointée du doigt notamment à cause d’une vidéo. Certains internautes lui reprochent de vanter les mérites d’un compte SnapChat notamment pour des conseils dédiés au casino en ligne. De ce fait, de nombreuses réactions ont pu être partagées sur les réseaux sociaux. Généralement, lorsque les stars optent pour des publicités, des placements de produits ou des codes promo, les internautes ne sont pas forcément très enthousiasmés.

En effet, les réseaux sociaux sont envahis par ces contenus et ils semblent fortement agacés. Dans tous les cas, la présence de Wejdene à l’hôpital n’a pas été expliquée, mais certains n’ont pas hésité à lui apporter tout leur soutien.