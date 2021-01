Wejdene balance tout : on l’accuse d’avoir fait de la chirurgie esthétique avant sa majorité, elle répond !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que pour Wejdene, la jeune chanteuse du tube “Coco”, il n’y a pas une semaine où l’on entend pas parler d’elle. En effet, des rumeurs récentes à son sujet disent qu’elle aurait pu faire de la chirurgie esthétique avant sa majorité, mais qu’en est-il réellement ?

Wejdene : un internaute l’accuse d’avoir changé physiquement, elle répond aux accusations en plein direct !

Ce n’est un secret pour personne, la chanteuse Wejdene est très proche de ses fans et n’hésite jamais à échanger avec eux à la moindre occasion. De plus, aujourd’hui grâce aux réseaux sociaux, et notamment avec la fonctionnalité “Live” que l’on trouve sur Instagram, il est très simple d’organiser des sessions de questions/réponses avec sa communauté, ce que n’hésite pas à faire Wejdene par ailleurs. Avec une communauté de plusieurs milliers de followers, en quelques mois elle s’est faite remarquée et a suscité l’intérêt de nombreux français qui adorent ses chansons !

Toutefois, certains de ses détracteurs n’hésitent pas à la mettre en danger et sont prêts à tout pour la faire tomber de son piédestal. En effet, Wejdene a été accusée d’avoir réalisé des opérations de chirurgie esthétique, mais qu’en est-il réellement ? Et bien nous avons eu la réponse définitive lors de son dernier live cette semaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk)

Lorsqu’un internaute lui demande sans aucun détour si elle a retouché quelque chose à son visage, insinuant qu’elle aurait peut-être pu faire de la chirurgie esthétique, la chanteuse Wejdene a répondu sans aucun détour !

Elle a affirmé qu’en réalité, elle a uniquement grandi et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une opération de chirurgie esthétique. Voilà qui devrait bien rassurer les fans, mais pour Wejdene c’est encore une fois un nouveau coup assez dur. En effet, comme elle l’avait affirmé dans les médias récemment, au micro d’une interview pour la chaîne LCI, il est parfois difficile pour elle de maintenir une relation avec ses fans sur les réseaux sociaux…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk)

Wejdene : à bout de souffle, elle pourrait quitter les réseaux sociaux et s’isoler complètement !

En effet, la chanteuse est loin de faire l’unanimité et fait malheureusement parfois l’objet de très nombreuses critiques assez vives comme de nombreuses chanteuses. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si récemment elle a expliqué s’être éloignée des réseaux sociaux pour quelques jours. En effet, elle a même affirmé dans une interview pour LCI que les critiques pouvaient parfois être tellement difficiles qu’elle avait même eu envie de jeter son smartphone !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk)

Mais heureusement, il en faut beaucoup pour pour la jeune femme qui est très bien entourée, notamment avec son manager, et qui a plutôt choisi de retourner en studio pour travailler sur un nouveau projet dont on espère entendre reparler très bientôt. Son premier album “16”, sorti il y a tout juste quelques mois, a fait un très gros carton immédiatement, et c’est également le cas pour tous ses clips !

Malheureusement, comme on le sait, les critiques sont toujours très nombreuses sur les réseaux sociaux et on voit que la moindre prise de parole d’une personnalité est toujours très critiquée. Comme Wejdene l’a dénoncé lors de son interview, elle est souvent au cœur de remarques sur son physique, avec parfois même des commentaires « inhumains » comme elle n’hésite pas à le dire. Mais pire encore, certains n’auraient pas hésité à envoyer des menaces de mort à la chanteuse, sans aucune justification !