Wejdene choque encore la toile : l’artiste de 16 ans dévoile quelque chose d’inattendue !

Wejdene ne cessera donc pas de surprendre sur la toile. Devenue la préférée du public français grâce à son morceau Anissa, l’artiste a fait forte sensation. La chanteuse va encore faire parler d’elle sur les réseaux sociaux mais dans un autre domaine. Elle poste une photo sur laquelle on la voit avec sa propre réplique. Wejdene est jumelle et ce sont ses fans qui en seront les premiers surpris !

Wejdene la sensation du moment

La nouvelle génération de musiciens français a vu naître une nouvelle star. Il s’agit de Wejdene, une chanteuse de 16 ans dont la chanson « Anissa » est très tendance actuellement. Son ascension au sommet se fera grâce à l’utilisation massive de la chanson sur des vidéos de l’application Tik Tok. Le titre en question est déjà certifié disque de platine. Wejdene va démarrer sa carrière d’artiste en 2019 puis signer avec le label Guette Music Caroline. Le genre musical de la chanteuse est le RnB.

Wejdene possède un album surnommé « 16 ». La chanteuse est connue pour ses styles d’écriture particulière. Elle a 5 titres à son actif à savoir : J’attends (2019), J’peux dead, Trahison avec Larsé, Anissa, Coco (2020). La jeune artiste avait déjà défrayé la chronique à l’annonce de son âge. Le public avait été étonné de connaître l’âge de l’artiste lorsque ce dernier avait déclaré qu’elle avait 16 ans, exactement comme le titre de son album. Wejdene revient à la charge encore une fois avec une nouvelle publication sur Instagram. Une nouvelle surprise pour tous.

Wejdene est en fait jumelle !

La chanteuse de 16 ans a pour habitude de faire découvrir sa famille à sa communauté en laissant des bribes d’informations dans ses publications. C’est ainsi qu’on a su que le père de la chanteuse se nommait Badra Zarzis. Il s’agit d’un artiste célèbre en Tunisie. Il faut aussi noter que Wejdene vit toujours sous le toit de ses parents. Ils sont ses managers (mais pas totalement) et ses sœurs sont ses danseuses dans ses clips. Cependant, l’artiste nous fera une autre surprise émanant de son cercle familial.

Le jeudi 10 Septembre 2020, Wejdene a posté une belle photo de deux jeunes filles. On aperçoit la chanteuse avec une autre fille et toutes les deux sont enlacées. Cependant, la ressemblance des deux filles est très frappante. En un premier lieu, on aurait cru voir le sosie de Wejdene. Mais la jeune artiste est avec sa sœur jumelle. En effet, Wejdene est une jumelle et elle le fait découvrir à ses fans. Une annonce qui a fait jaser la toile.

De réactions de surprises des internautes

La photo de Wejdene a été aimée plus de 341.000 fois. On peut y lire près de 3000 commentaires. La majorité de ses commentaires montrent la surprise des internautes. Certains n’en revenaient pas car ils ne l’auraient jamais imaginé. Dans le même temps, pour d’autres ce n’était pas une nouveauté mais ils étaient attendris par la beauté des deux jeunes demoiselles. De son côté, la sœur jumelle a également posté les mêmes photos. Elle a obtenu plus de 15.000 mentions « like ».

Wejdene se fait un réel plaisir de présenter les membres de sa famille. Cependant, il y en aura un qu’elle ne présentera jamais : sa cousine Anissa. En effet, son titre phare est issu d’une histoire vraie. Sa cousine du non d’Anissa lui a volé son petit ami et depuis ce temps, elle ne lui parle plus. La sortie officielle de l’album « 16 » est attendue pour le 25 Septembre 2020.