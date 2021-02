Wejdene : gros coup de gueule, elle balance tout après avoir réalisé des accusations de plagiat dont elle serait victime !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que malgré son jeune âge, la chanteuse Wejdene n’hésite vraiment pas à dire haut et fort tout ce qu’elle pense, et cela même si cela ne plait pas toujours à ses nombreux détracteurs qui sont particulièrement nombreux sur les réseaux sociaux. On ne compte plus en effet le nombre de personnes qui la critiquent mais qui pourtant montrent que c’est une véritable source d’inspiration.

En effet, tout le monde a été très surpris de voir le succès assez fulgurant de la jeune femme en tout juste quelques mois il y a de cela un an maintenant, alors que la France vivait son tout premier confinement.

Pour les millions de français qui ont eu l’occasion de la découvrir du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, cela a été un vrai coup de foudre, et le moins que l’on puisse dire c’est que l’histoire est partie pour durer encore pendant très longtemps comme on ne peut que l’espérer pour elle.

En revanche, quand il s’agit de pousser des coups de gueule, on peut également compter sur la jeune chanteuse qui n’hésite jamais à dire très haut et fort tout ce qu’elle pense.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk)

Wejdene pousse un gros coup de gueule : elle ne comprend pas que l’on puisse la plagier et raconte tout !

Comme on le sait, dans le monde de la musique, il est malheureusement très fréquent que des artistes se copient entre eux. Si pendant des années on a pu voir que certains avaient recours à des samples, d’autres ne se privent pas pour ne faire aucune déclaration de ces derniers et par conséquent les artistes copiés ne touchent absolument aucune prime ou droit.

Ce n’est que dans les cas où les artistes copiés ou plagiés se rendent compte qu’ils ont été utilisés qu’ils peuvent alors demander des dédommagements qui sont plus ou moins importants en fonction de l’artiste. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir la jeune star de la chanson française, Wejdene, pousser un très gros coup de gueule à ce sujet : elle ne s’attendait sans doute pas à avoir autant d’admirateurs qui n’hésitent pas à copier ses chansons sans daigner la remercier !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk)

Wejdene accuse d’autres chanteurs de la plagier ? Elle ne se fait pas de soucis et a d’autres idées en stock !

Même si elle est plagiée par de nombreux autres artistes, comme elle a pu le déclarer sur les réseaux sociaux Wejdene n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’elle pense au plus profond de son cœur. En effet, elle a pu déclarer que même si on lui copiait ses idées, “elle en aura d’autres” !

Sa déclaration très franche et honnête, qui a été accompagnée de nouvelles photographies de la star de la chanson française avec des photos qui vont rendre complètement dingue sa communauté, ont d’ores et déjà permis à la jeune femme de pouvoir récolter des milliers de likes en tout juste quelques heures seulement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk)

Mais bien qu’elle n’ait préféré nommer personne, dans le domaine de la musique certains auront d’ores et déjà reconnu certains artistes qui ne se gênent pas pour copier Wejdene ! En coulisses, tout le monde s’affole car on se doute que d’ici quelques jours, les premiers noms des plagieurs pourraient être révélés, ce qui serait une catastrophe…