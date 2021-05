Wejdene dans la tourmente, son tatouage scandalise ses fans qui font de graves accusations

Personne n’aurait pu imaginer ces dernières semaines que la jeune chanteuse Wejdene soit autant dans la tourmente après avoir pu diffuser des photos complètement dingues sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir ces derniers jours. En effet, il en faut beaucoup plus pour impressionner la chanteuse de Coco qui en une petite année a pu montrer qu’il allait falloir compter sur elle pour les années à venir. Avec un succès fulgurant que la jeune chanteuse a pu connaître en un temps record, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que cela allait être pour la chanteuse un aussi grand succès.

En effet, avec son premier album 16 qui est sorti tout juste il y a quelques mois seulement, on a pu constater contre toute attente que la jeune femme a pu en effet se montrer plus présente que jamais sur les réseaux sociaux avec des photos dans des petites tenues toutes plus folles les unes que les autres. Pour les internautes, c’est parfois un très gros scandale, car certains d’entre eux ne s’imaginaient clairement pas voir la jeune chanteuse Wejdene dans de telles situations.

Mais toutefois, il se trouve que la chanteuse a pu avoir l’occasion également de vivre une année assez exceptionnelle, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus bat son plein. En seulement quelques mois, la chanteuse Wejdene a pu en effet montrer qu’elle était bel et bien prête à mettre le feu aux réseaux sociaux !

Wejdene mal en point, son état de santé fait peur aux internautes qui lui posent des questions

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir que Wejdene avait pu récemment vivre une période assez compliquée et difficile dans sa vie. En effet, alors que de plus en plus de français vivent une période compliquée entre les confinements qui peuvent s’enchaîner et les contaminations avec des clusters qui n’en finissent pas, il se trouve que Wejdene a pu vivre des moments difficiles.

Ces dernières semaines, on a découvert contre toute attente que Wejdene avait pu faire un séjour à l’hôpital, à la grande surprise des internautes. Mais alors que la jeune femme peut parfois se montrer assez proche de ses fans, il se trouve que personne n’a pu avoir l’occasion de savoir ce qu’elle avait finalement pu avoir comme maladie ou comme pathologie dans l’hôpital. Les rumeurs les plus dingues racontent que Wejdene aurait pu faire un burn-out après avoir été trop exposée rapidement aux feux des projecteurs. Mais personne ne le saura, car pour le moment Wejdene s’est montrée assez discrète sur le sujet, comme sur le reste de sa vie par ailleurs, où personne ne sait encore exactement tout sur sa vie personnelle…

Wejdene : un faux tatouage acheté sur un site discount dans son dernier cliché

Alors que la jeune femme a voulu partager une nouvelle photo sur les réseaux sociaux, tout le monde aura pu remarquer son nouveau tatouage dans le cou. Malheureusement, il se trouve que celui-ci n’a clairement pas fait l’unanimité et certains internautes lui ont fait remarquer.

Ils n’ont clairement pas hésité à dire haut et fort que la chanteuse avait pu réaliser un faux tatouage : voilà de quoi écorner l’image de la chanteuse qui n’a pas encore réagi publiquement face à ces accusations assez graves !