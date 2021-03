Wejdene pointée du doigt sur Twitter à cause d’une vidéo, découvrez les différentes réactions

Si vous ne connaissez pas Wejdene, une petite présentation s’impose. Elle a enflammé le dancefloor avec un titre « Tu hors de ma vue » et depuis, la jeune génération ne cesse d’écouter ses titres. Lorsqu’elle est invitée sur les plateaux, ils sont nombreux à la regarder et à relayer ses propos sur les réseaux. Toutefois, Wejdene est parfois critiquée et ce fut le cas pour une vidéo selon les données partagées par le site Star Mag. En effet, celle qui est à l’origine du single « Réfléchir » aurait mis en avant un compte SnapChat.

Jsuis moort elle est pas censée avoir 16 ans Wejdene ?? à faire des pub pr des jeux interdits aux moins de 18 ans ptdrrr https://t.co/xRPIm9BYQO — Amadeus🌹 (@kenjeprod) February 25, 2021

Pourquoi de telles critiques contre Wejdene ?

La chanteuse est populaire sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram ou encore Twitter. De ce fait, elle n’hésite pas à parler avec sa communauté et une vidéo aurait été largement critiquée. Il faut savoir qu’elle a la possibilité de toucher un maximum de personnes, cela peut donc être bénéfique pour certaines marques. En effet, de nombreux artistes peuvent collaborer avec ces dernières dans le but de vanter les mérites d’un produit, d’un service ou encore pour mettre en avant la sortie d’un film.

En ce qui concerne Wejdene, elle aurait mis en avant un compte SnapChat qui permet d’avoir des conseils pour gagner via le casino en ligne .

. Il s’agit d’un autre phénomène de mode qui ne connaît pas la crise, car les internautes sont nombreux à s’inscrire sur ces plateformes pour jouer en ligne.

Wejdene aurait alors vanté les mérites de ce compte, ce qui ne semble pas être au goût de certains internautes notamment TeufeurS.

Le site rapporte un tweet partagé par ce streamer qui n’apprécie pas la vidéo de la chanteuse.

Il faut savoir que la critique n’est pas seulement au rendez-vous, car une accusation est également faite comme le tweet peut le montrer. Il révèle qu’il n’y a pas d’astuces pour tenter de gagner au casino, il estime que Wejdene est donc rémunérée « pour mentir à son énorme audience ». Il interpelle alors les internautes en leur précisant qu’il ne faut pas se laisser avoir, car « le casino ne sera jamais perdant ».

Wejdene qui fait une pub pour un type qui donne des conseils casino ? Alors qu’elle a 16-17 ans ? Alors qu’elle sait que son public est composé en majorité de mineurs ? Et ça choque personne ? 🧐 — luciole ⁶₆⁷ (@QuentinIsamb) February 25, 2021

TeufeurS révèle également qu’il est possible de gagner avec le casino en ligne, mais « c’est de la chance ». Il est donc difficile de savoir si les conseils proposés par ce compte peuvent porter leurs fruits, mais ce n’est pas le seul à accompagner les joueurs.

D’autres critiques sur les réseaux sociaux

En parallèle des titres qui ont pu connaître un succès sans précédent, il faut savoir qu’un vrai mystère a pu voir le jour autour de l’âge de Wejdene. Certains ont estimé qu’elle était majeure et d’autres pensent qu’elle a seulement 16 ans. De ce fait, un internaute relaye le message de TeufeurS notamment en précisant que la communauté de la chanteuse est massivement jeune et mineure, les jeux d’argent sont donc interdits aux moins de 18 ans. Si vous effectuez une petite recherche sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, vous pourrez retrouver toutes les réactions par rapport à cette fameuse vidéo.

@WejdeneOfficiel @Michoucroute_ c'est dur à dire mais j'unfolow direct votre team, mentir à tout une communauté juste pour de l'oseil tu n'est jamais perdant au casino si t'es intelligent surtout que wejdene a 16 ans parle de jeux réserver au 18 ans +

Pitoyable sérieux https://t.co/nt2BThvs5A — RemzoProno (@Elremzo) February 25, 2021

Ce n’est pas la première fois que des contenus de ce genre peuvent être pointés du doigt. En effet, dans le monde de la télé-réalité, certains candidats peuvent proposer des codes, et même des bons plans à leur communauté. Si certains sont réellement efficaces, d’autres sont un peu plus complexes, car ils se basent sur le dropshipping. Dans tous les cas, les publicités relayées par les stars ne sont pas souvent appréciées.