Wejdene : elle affiche sa nouvelle coupe de cheveux sur Instagram et fait le buzz !

Une coupe de « folie »

Wejdene est une étoile montante dans le monde de la musique. Sur YouTube, elle a dépassé les 10 millions de vues grâce à son clip intitulé « Anissa ». Elle a même signé avec Universal Music. Elle avait fait un petit séjour en Grèce, et elle est maintenant de retour à Paris. Avec le succès qu’elle a eu ces derniers temps, elle se prépare déjà pour la sortie de son tout premier album.

Ses fans ont pu constater son nouveau look, ce dimanche 30 août, sur une de ses publications sur Instagram. A titre de rappel, dans son apparition dans les clips Anissa et Coco, elle avait encore de long cheveux blonds. Elle a décidé d’avoir des cheveux courts au carré. En ce qui concerne la teinture de ses cheveux, elle a opté pour une teinture qui se rapproche plus du naturelle aux reflets chauds dorés et caramels. Cette nouvelle apparence lui a valu un commentaire plutôt élogieux « T’as le look, Coco ! ».

Suite à sa publication, des questions se posent : est-ce que cette photo révèle la vraie nature des cheveux de la chanteuse ? Ou serait-ce, une nouvelle fois, une perruque ? Pour l’instant, la jeune star, suivie par près d’un million de personnes s’abstient de répondre à ces questions. Elle préfère laisser ces questions en suspens, sur Snapchat, elle qualifie ce changement de « nouvelle folie ».

En dehors des photos d’elle et de sa nouvelle apparence, elle rassure également ses fans. En effet, lors de son passage en Grèce, la jeune chanteuse a eu un accident, le 28 août. Une chute qui a été causée par l’humidité du sol d’un sauna (ou hammam). Suite à cette glissade, elle a été violement blessée à sa jambe gauche. Wejdene montre qu’elle ne se laisse pas abattre et met en légende à sa publication : « Une jambe en moins mais on reste debout ».

Un grand pas pour l’artiste

Il y a quelques mois de cela, Wejdene a annoncé à sur NRJ qu’elle était en train de monter son premier album. Quoi de plus excitant! Afin d’annoncer la sortie de cet opus, elle a sorti une vidéo. La jeune chanteuse ne fait pas les choses à moitié, en effet, dans ce clip, on peut la voir assise dans une copie conforme du bureau de l’Elysée.

Se mettant vraiment dans la peau d’une dirigeante, elle fait l’annonce de la sortie de son album. Intitulé 16, l’album sera rendu publique le 25 septembre prochain. Dans cette annonce « présidentielle », elle fait référence à ses derniers morceaux. En effet, elle a déjà sorti deux titres avant de sortir cet album, Coco et Anissa.

Le chiffre 16 revient plusieurs fois ces derniers temps dans la vie de Wejdene. En effet, il n’y a pas que son album qui porte le nombre 16. Dernièrement, elle dévoilé son âge au monde entier, elle a également 16 ans. Ce sujet a même enflammé de passion les followers sur les réseaux sociaux. Dans un post, elle met dans sa légende que malgré son âge elle se donne à fond pour son album. D’ailleurs, ses abonnés n’ont pas manqué cette occasion pour montrer leurs soutiens et la féliciter.

En ce moment, Wejdene doit porter une attelle à sa jambe et est obligée de ne pas plier sa jambe gauche pendant au moins deux semaines. Elle l’a elle-même affirmé sur Snapchat. La jeune célébrité ne se laisse pas abattre, elle continue de se montrer avec le sourire aux lèvres. Effectivement, elle ne peut qu’être de bonne humeur avec la sortie de son album.