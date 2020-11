Wejdene : elle fait encore une fois polémique à cause d’une photo choquante sur sa couleur de cheveux !

Alors que la très jeune chanteuse ne cesse de faire parler d’elle dans les médias et sur les réseaux sociaux, nous avons pu voir une photo de Wejdene très étonnante !

Wejdene apparaît rousse sur les réseaux sociaux, les internautes veulent revoir son ancienne coupe !

Personne ne s’attendait à voir cela sur les réseaux sociaux, et pourtant c’est bien vrai : Wejdene est désormais rousse si on en croit la dernière photo qu’elle vient tout juste de publier sur Instagram. Dans une photo que l’on a pu voir, la très jeune chanteuse de “Coco” et “Anissa” apparaît avec une longue chevelure rousse qui a étonné ses fans ! En effet, sa coloration de cheveux qui est parfois brune et d’autres fois blonde a de quoi choquer par rapport aux habitudes des plus grands fans de la chanteuse. En tout juste quelques heures, la photo incroyable a d’ores et déjà été likée par plus de 180 000 personnes, un record pour une photo de telle envergure. Mais s’agit-il d’une couleur de cheveux permanente ou bien d’une perruque par exemple ? Nous devrions le savoir très prochainement en regardant les prochaines images et les clips de la chanteuse, qui fait un véritable carton.

Bien que Wejdene soit inconnue de toute la France au début de l’année, elle a fait une ascension absolument fulgurante lors du confinement en incitant les internautes à partager sa vidéo de chorégraphie de la chanson Anissa, avec un hashtag très populaire dont tous ses fans se souviennent encore. Depuis ce temps, la chanteuse Wejdene est au coeur de l’actualité avec des photos et des vidéos toujours plus étonnantes les unes que les autres. Pas une semaine ne se passe aujourd’hui sans que des rumeurs interviennent sur Wejdene, qu’il s’agisse de sa vie personnelle actuelle ou encore de son passé.

Wejdene : la chanteuse a rendu dingue les associations de protection d’animaux avec son dernier clip !

Plus tôt déjà, la très jeune chanteuse a rendu complètement dingue les associations de défense des animaux qui n’ont très clairement pas apprécié son dernier clip. Mais pour quelles raisons exactement ? Et bien pour le savoir, il suffit tout simplement de regarder les images de sa dernière vidéo où l’on peut voir un animal, mais pas n’importe lequel : un ours ! Dans des images impressionnantes, on peut voir la chanteuse de « 16 » (qui est également le titre de son album) en train de caresser un ours brun dans la forêt.

🐻 Un ours noir n’a rien à faire dans un clip vidéo.

Nous avons écrit ce matin à @WejdeneOfficiel pour l'informer sur la souffrance des animaux captifs et espérons qu’entre elle et l’exploitation des animaux en captivité, c’est terminé, c’est fini !pic.twitter.com/j3jUYASWAd — PETA France (@PETA_France) November 9, 2020

L’organisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a directement réagi après avoir vu le clip en disant qu’un ours n’avait très clairement rien à faire dans le clip d’une chanteuse française ! Par le passé, les fans de musique se sont rappelés que ce n’est pas la première fois qu’un artiste crée la polémique avec un ours dans un clip du rappeur Booba. A l’époque, les réactions avaient été bien moins nombreuses et on avait même pu voir une photo du tournage du clip où l’animal s’était assis juste à côté du chanteur de “Validé”.

En attendant, les fans de la chanteuse apprécient le clip de “16” qui fait un gros carton actuellement, la vidéo a dépassé largement les 2 millions de vues en quelques jours à peine, de quoi faire plaisir à la chanteuse qui était alors inconnue du grand public avant la crise sanitaire du coronavirus.