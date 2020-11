Wejdene : elle fait une annonce des plus inattendues… Coup de bluff mais ses fans sont choqués !

Cette fois, c’est une annonce qui choque ses fans.

Ces derniers temps, le nom de Wejdene est dans toutes les bouches, y compris sur tous les claviers des réseaux sociaux. La jeune chanteuse de 16 ans ne fait pas dans le détail et balance de véritables coups de buzz qui ne font que faire grimper sa cote de popularité. Il s’agit de deux annonces successives, l’une aussi étonnante que l’autre, et qui ont fait monter les fans de l’interprète d’Anissa dans des montagnes russes. Il y a de quoi être paniqué si on est un admirateur de Wejdene. Apprenez en plus en lisant les prochaines lignes de cet article.

Quand Wejdene fait monter la tension dans les rangs de ses fans

Du haut de ses 16 ans, Wejdene est une chanteuse de renommée internationale, une star incontournable de la musique française. En quelques mois, elle a vu sa notoriété exploser avec la sortie de ses tubes qui ont déjà fait des millions de vues sur les plateformes de streaming. On aurait pu penser que vu son jeune âge, elle aurait du mal à gérer tout ce qu’implique cette renommée.

Cependant, c’est tout le contraire, car la chanteuse semble bien maîtriser les rouages du système. Elle gère son image et sa communication d’une façon des plus ingénieuses. C’est en adoptant une stratégie de choc qu’elle a suscité l’intérêt de ses fans. En effet, l’interprète de Coco a fait deux annonces l’une à la suite de l’autre. Tout a commencé le lundi 26 octobre dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) le 2 Nov. 2020 à 10 :00 PST

Grande fut la surprise des fans de Wejdene lorsqu’ils ont découvert qu’ils ne pouvaient désormais accéder à son compte Instagram, ni même à celui de Feuneu son manager. Cela a déjà fait paniquer les membres de sa communauté qui ont commencé par se demander si elle allait bien.

Le coup de grâce fut une publication qu’elle a balancée plus tard sur le réseau social Twitter. Dans son tweet, Wejdene laissait entendre qu’elle ne voulait plus poursuivre sa carrière. Cela a interpellé ses fans qui ont rappliqué immédiatement et ont réagi en masse sur les médias sociaux.

Un coup de communication ?

Cette annonce de la jeune femme a fait bien des vagues et on se demandait si elle allait vraiment renoncer à sa carrière, à ce rêve qu’elle chérissait depuis toute petite. Il est difficile d’imaginer que la chanteuse abandonne l’univers de la musique après tous les sacrifices qu’elle a consentis pour être au sommet.

Quelques jours après cette nouvelle des plus scabreuses, les fans furent bien contents de voir que son compte était de nouveau actif ! C’était le mercredi 28 octobre dernier que la jeune femme a refait son apparition sur Instagram et cela a quelque peu rassuré sa communauté. La chanteuse a donc profité de toute cette nouvelle attention à son égard pour demander une faveur à ses abonnés : un appel aux votes pour le compte des NRJ Music Awards.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) le 23 Oct. 2020 à 3 :51 PDT

Ainsi, on se demande si sa disparition pendant quelques jours n’était pas un coup de communication pour mobiliser ses fans. Si c’est le cas, il faut reconnaître que la stratégie a été bien élaborée, car elle a réussi à capter leur attention. C’est dans une vidéo chargée d’émotion qu’on l’a revue en train de s’adresser à ses abonnés. Il n’y a désormais plus de doute sur le fait que Wejdene est bien loin de vouloir mettre fin à sa carrière.