Wejdene : elle ne se sépare plus de Stéphane Plaza depuis qu’il essaye de lui trouver un nouveau logement !

A l’heure où nous sommes en train de connaître une véritable crise du logement, la jeune chanteuse Wejdene a eu bien besoin quant à elle de trouver une maison ou un appartement comme il se doit ! Et pour cela, elle ne compte que sur Stéphane Plaza, l’agent immobilier le plus populaire de France, pour pouvoir lui trouver la maison de ses rêves !

En effet, cela a complètement surpris le public de la chanteuse qui ne s’attendait pas à une nouvelle aussi incroyable : la chanteuse Wejdene a en effet demandé à Stéphane Plaza de lui trouver un logement, mais pas à n’importe quel prix comme vous allez le voir !

Wejdene : elle fait un succès fulgurant sur les réseaux sociaux et fait un gros carton avec son album “16” !

Alors qu’il y a tout juste un an, personne ne connaissait encore la jeune chanteuse Wejdene dans le grand public, cette dernière a fait un bon en avant fulgurant et personne ne s’attendait à la voir “percer” aussi vite que cela.

Il faut dire qu’avec son jeune âge, Wejdene peut parfois paraître immature, mais il suffit tout simplement de l’entendre dans ses récentes interviews pour bien se rendre compte qu’il n’en est rien dans la réalité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk)

Ayant un franc-parler hors norme, la jeune femme n’hésite pas à tout balancer quand elle se fait notamment menacer sur les réseaux sociaux : certains internautes se révèlent être par ailleurs très jaloux quand il s’agit de la chanteuse Wejdene, et ils lui reprochent meme d’avoir fait réalisé de la chirurgie esthétique alors qu’elle était encore mineure !

Devant ce scandale, la jeune chanteuse n’a heureusement pas hésité à répondre à ces détracteurs et par ailleurs elle a tout simplement affirmé qu’elle avait juste grandi : une évidence absolue pour certains de ses fans qui n’en doutaient pas une seconde !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Wejdene veut déménager et demande de l’aide à Stéphane Plaza : il accepte à une seule condition…

Devant le succès que Wejdene connaît avec ses singles et son album “16” qui est sorti il y a tout juste quelques mois seulement, la chanteuse a tout simplement décidé de déménager depuis qu’elle est devenue très célèbre ! Bien souvent, les stars de la chanson française se doivent de changer de domicile quand elles se retrouvent connues du grand public du jour au lendemain : certaines d’entre elles se font malheureusement harceler et elles ont une vie bien trop compliquée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Mais heureusement, Wejdene a pu compter sur une aide de taille pour cela : elle a tout simplement pris contact avec l’animateur et agent immobilier de M6, le fameux Stéphane Plaza ! Toutefois, afin que l’animateur de M6 accepte bien de l’aider, la chanteuse va devoir réussir un exploit : Stéphane Plaza a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il allait accepter de trouver un nouveau logement à Wejdene si son compteur d’abonnés explosait !

Il a en effet demandé à ce qu’il soit suivi par 700 000 personnes ! Mais heureusement, il s’agit bel et bien d’une plaisanterie, et on devrait bientôt avoir des nouvelles de Stéphane Plaza qui va aider Wejdene à se loger. Malheureusement, les fans de la première heure vont être très déçus : alors qu’il y a tout juste quelques jours, on pensait que les deux personnages allaient participer à une émission en commun, il n’en est en fait rien !

En effet, la recherche du nouveau logement de la jeune chanteuse devrait se faire hors caméra…