Wejdene : Elle partage une photo d’elle en maillot de bain et enflamme la toile… Ses fans n’en reviennent pas !

Si elle a déjà la réputation de créer le buzz, c’est avec une photo d’elle en maillot de bain qu’elle a embrasé Instagram cette fois.

Quelques jours plus tôt, Wejdene avait fait une belle frayeur à ses fans en postant des messages très énigmatiques sur les réseaux sociaux. Plusieurs parmi ses admirateurs ont pensé qu’elle était sur le point de quitter l’univers de la musique. La rumeur avait fait de grandes vagues, mais les choses semblent être bien calmées aujourd’hui. En effet, la chanteuse de 16 ans a refait son apparition tout récemment et a décidé de prendre des vacances. La destination ? Dubaï ! Elle s’y est rendue en compagnie de son manager Feuneu et en a profité pour faire grimper la température sur la toile. La jeune femme a partagé un cliché particulièrement affriolant qui fait le buzz sur Instagram depuis plusieurs jours…

La photo qui fait sensation sur la toile

Ce n’est pas dans l’habitude de la jeune chanteuse de poster des photos aguicheuses sur les réseaux sociaux. Cela dit, le faire cette fois est un véritable évènement. Comme on pouvait s’y attendre, ses fans ont beaucoup apprécié la publication. En effet, sur la fameuse photo, on voyait Wejdene prendre la pose dans un maillot de bain deux pièces. Elle arborait par-dessus une chemise de couleur blanche ouverte au niveau du buste.

Il n’en a pas fallu plus pour que les internautes rappliquent en masse sur la photo. En effet, le fameux cliché compte à ce jour plus de 330.000 likes, un véritable record pour l’interprète de Coco. Aussi, les commentaires des internautes furent nombreux.

On pouvait lire « Comment elle fait pour être aussi belle ? », « Wejdene, ma chanteuse préférée, tu es tellement incroyable, passe de bonnes vacances ! » ou « Fan de cette photo, cette chanteuse est vraiment charmante ! »… Il est certain que ces marques d’admiration feront plaisir à l’interprète d’Anissa.

La grosse surprise qu’elle prépare pour ses fans

La jeune chanteuse semble de nouveau ressourcée. Son voyage à Dubaï n’est pas la seule nouvelle qui fait le buzz sur les réseaux sociaux actuellement. En effet, l’interprète de Coco est en train de préparer son retour d’une façon grandiose. Pour que ce soit un événement mémorable, elle a annoncé une nouvelle à ses abonnés.



C’était le 6 novembre dernier que l’adolescente a publié sur son compte Instagram une photo sur fond blanc, avec un décompte précisant « RDV 21h ». Elle a ensuite accompagné la publication de la légende « ENFIN » et d’un émoji en cœur rouge annonçant qu’elle avait une grosse surprise pour ses fans. Il y a de quoi faire grimper l’excitation dans le rang de ses fans qui se demandent s’il s’agit d’un nouveau tube.

Un clip déjà attendu par les fans

Chose dite, chose faite. Wejdene a tenu parole en dévoilant une courte vidéo sur son compte Instagram. Dans l’extrait qu’elle a partagé avec ses fans on la voyait soucieuse et en fonds sonore, la voix de Feuneu son manager qui lui demandait de rappeler sa mère. Il s’agit du clip du morceau 16.

La chanteuse a affirmé que la vidéo sera disponible dès le dimanche 8 novembre à 12h 00. Les fans semblent bien aimer le début de cette vidéo. Peut-être aura-t-elle plus de succès que Coco et Anissa. On attend donc dimanche pour en découvrir tout le contenu.