Wejdene : elle se fait violemment tacler par Eric Antoine dans Incroyable Talent !

Plusieurs émissions de télévision ont été suspendues à cause du coronavirus depuis l’annonce du second confinement qui a entrainé la fermeture de nombreux commerces. De son côté, Incroyable Talent continue d’être diffusé dans le strict respect des mesures barrières.

Wejdene critiquée par Eric Antoine dans Incroyable Talent

La France a un incroyable talent est sans doute l’une des émissions les plus prisées en Hexagone et c’est d’ailleurs pour cette raison que le nombre de téléspectateurs ne cesse d’augmenter. Depuis le 20 octobre dernier, le programme a été de retour sur le petit écran et l’édition du 3 novembre a été présentée par Karine Le Marchand. Alors que Christian et Lise n’ont pas pu convaincre le jury lors de leur passage, Eric Antoine en a profité pour tacler la jeune chanteuse de R&B contemporain, Wejdene. Il faut rappeler que le magicien et humoriste est également membre du jury de cette émission. Ce dernier ne croit pas au succès de la chanteuse d’Anissa et n’hésite pas à le lui faire savoir lorsqu’il en a l’occasion.

Voir cette publication sur Instagram Night outings ✨ Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) le 9 Nov. 2020 à 9 :23 PST

Incroyable talent donne la possibilité à son jury d’émettre des critiques suite aux prestations des différents candidats. Mardi passé, le mari de Calista Sinclair a réagi après le passage du couple Christian et Lise qui n’a pas été à la hauteur des attentes des membres du jury. Lors du moment de critique, le juré de 44 ans s’est plutôt intéressé à Wejdene qui n’a jamais presté sur le plateau de la France a un incroyable talent. Connu pour sa franchise, celui qui se considère comme un humourillusioniste s’est d’ailleurs moqué des deux candidats qui ont interprété une chanson inédite lorsqu’il déclare « J’ai adoré, c’est du pur génie, c’est la liberté. J’ai envie de courir nu et de manger du pangolin. Dès que je retrouve du réseau, je m’abonne à votre chaîne, je l’écoute tous les jours ».

Wejdene habituée aux critiques

Sugar Sammy s’est plutôt montré clément envers les candidats et aurait plutôt critiqué ses collègues jurés d’avoir fait croire au couple qu’il pouvait faire mieux. Après cette réaction, le magicien et humoriste français a fait allusion à Wejdene. Le père de Raphaël et Ulysse a balancé que s’il y a un public pour la chanteuse de Coco, il y aurait un public pour tout le monde finalement. Âgée de 16 ans seulement, la jeune chanteuse française compte à son actif deux distinctions, elle a été la révélation francophone de l’année 2020 ainsi que l’artiste féminine francophone de l’année 2020. Malgré tous ses Awards, Wejdene n’est pas aimé par tous les français.

Parmi ses détracteurs, Eric Antoine n’a pas manqué de dire ce qu’il pense de celle qui est devenue une super star chez les adolescents depuis la sortie de son album 16. Plusieurs de ses fans ne manquent pas souvent de remarquer les erreurs de langue faites par la jeune chanteuse qui semble ne pas bien maitriser la langue française. Alors que son titre Anissa récoltait de multiples vues sur YouTube, elle avait été reçue par Yann Barthès qui ne s’était pas empêché de revenir sur cette faute de grammaire qu’elle avait commise sur l’une des phrases de cette chanson. En effet, la phrase suivante « Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue » dans ce morceau avait fait tant parler les internautes qui n’avaient pas hésité à souligner cette faute. Interrogée à ce sujet, elle révélait en face du journaliste qu’elle ignorait que cette phrase manquait de verbe.

Depuis son ascendance, Wejdene a fini par s’habituer aux critiques de ses détracteurs et sait désormais que cela fait partie de son quotidien. En octobre dernier, la jeune chanteuse avait publié une photo d’elle en bikini et s’était attirée les foudres des internautes au point où elle avait été obligée de bloquer les commentaires après plusieurs critiques.