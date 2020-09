Wejdene émue aux larmes : la jeune artiste touchée par le sort de deux jeunes filles rencontrées sur TPMP !

La jeune artiste de 16 ans, Wejdene, est le phénomène du moment. Toute la France est en ébullition sur ses œuvres musicales. Elle a touché presque toutes les couches de la société avec ses chansons. La particularité de la chanteuse est son attachement à la famille. Elle est également une jeune fille sensible. Un trait de sa personnalité qu’elle démontre sur le plateau de TPMP.

Derrière la chanteuse se trouve une âme sensible !

Wejdene est actuellement partout mais surtout dans le cœur des français. La jeune artiste a su s’imposer dans l’arène musicale de son pays. Fille de musicien, elle a emballé les mélomanes notamment les jeunes avec deux de ses titres phares : Anissa et de Coco. Pour rappel, les deux chansons dénoncent la trahison en amour. Malgré son visage d’ange, Wejdene a su mettre des mots saignants dans ses morceaux. Et lors d’une interview, elle a fait preuve d’un fort caractère se rapportant à la Wejdene coléreuse des chansons.

Elle a affirmé ne plus jamais avoir à parler avec sa cousine Anissa puisque l’histoire de la chanson se rapportait à elle-même. Mais sous cette dure carapace, on retrouve une Wejdene attentionnée, affective et très attachée. Elle le démontre par les photos de famille qu’elle poste sur Instagram. Le cliché d’elle et sa jumelle en dit long sur ce côté de sa personnalité. Elle tient à ses liens familiaux et amicaux. Elle refera encore la démonstration de sa sensibilité mais cette fois-ci d’une manière bien différente.

Wejdene n’a pas pu contenir ses larmes…

Après le succès fou de ses tubes, Wejdene est devenue l’idole de millions de personnes. Nombreux sont ses fans qui rêvent de la rencontrer. Parmi le lot de ses rêveurs, Cyril Hanouna a réalisé celui de deux petites filles. En effet, le célèbre animateur a invité Wejdene sur le plateau de TPMP afin qu’elle rencontre deux de ses plus jeunes fans. Il s’agit de Lynna et Elisa. Une fois sur le plateau et que Cyril Hanouna ait expliqué les raisons de ce geste, Wejdene s’est mise à pleurer. Elle avait été tellement émue que ses larmes ont coulé toutes seules.

En effet, les filles n’étaient « pas là par hasard » déclara Cyril Hanouna. Elles ont été invitées par la production à cause de leur touchante histoire. Les deux filles ont perdu leur maman il y a deux ans de cela. Elle avait souffert d’une « leucémie foudroyante » qui est finalement venu à bout d’elle. Elles sont donc sous la tutelle de leurs grands-parents Raphi et Marie-Rose. Toute l’histoire a été racontée par la tante des filles dans une vidéo qui a été diffusée lors de l’émission. Cette émotion incontrôlable ne porte pas uniquement la griffe de la jeune artiste de 16 ans…

Cyril Hanouna, plus qu’un « papa noël » !

L’histoire de Lynna et Elisa a affecté Wejdene parce que l’artiste est attachée à ses fans. Dans sa vidéo, la tante affirme que les filles sont de « grandes battantes ». En effet, elles ne bénéficient pas des joies de l’enfance comme cela se devrait. Cela est dû aux faibles moyens des grands parents des jeunes filles. Elle a fini par une demande d’aide de la part de l’émission.

Une demande qui n’est pas tombée dans des oreilles de sourd. Cyril Hanouna a offert de nombreux jouets aux fillettes. Il leur a également donné un voyage en famille à la montagne et des tickets d’entrées pour le parc Astérix. « On sera toujours là pour vous aider, et on vous aime fort » a déclaré le présentateur avec sincérité et amitié !