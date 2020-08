Wejdene : est-elle mineure ? TF1 révèle enfin son âge ! Les internautes sont sous le choc !

Le titre Anissa aura été celui qui a propulsé Wejdene dans les hauts étages des meilleures chansons de cet été. Si ce tube a été très apprécié et a considérablement grossi le rang de ses fans, il est normal que ces derniers cherchent à en savoir plus sur la nouvelle vedette. Celle-ci est restée assez énigmatique, notamment en ce qui concerne son âge. Pourtant, l’information a bel et bien été dévoilée par la chaîne TF1. Voici les détails de cette polémique.

Une information qui crée le buzz sur la toile

La chanteuse a bien réussi à garder secret son âge, mais pas pour longtemps. On se doutait bien que ses fans n’allaient pas se limiter face à ce silence de leur idole. Si plusieurs d’entre eux ont précédemment partagé des clichés d’il y a quelques années de la chanteuse, ce sera TF1 qui lèvera définitivement le rideau sur ce fameux mystère dans un reportage sur Tik Tok.

En effet, sur les photos publiées par ses abonnés sur les réseaux sociaux, on voyait bien que Wejdene était encore très jeune. Elle était alors en classe de 6e. Les enquêtes effectuées par les internautes estimaient l’âge de Wejdene à 16 ans. Si beaucoup sont restés sceptiques face à cette information qui n’était qu’une rumeur à l’époque, TF1 a très vite confirmé les soupçons.

Wejdene n’est donc pas majeure. La journaliste du documentaire l’a confirmé. On se demande si c’est la raison pour laquelle la jeune fille ne voulait pas dévoiler son âge. Peut-être avait-elle peur de ne pas être prise au sérieux. Selon un tweet balancé par l’un de ses fans, on voyait Wejdene sur une photo de classe en 2015. Elle a poursuivi en donnant la date précise de sa naissance. La chanteuse serait née le 23 avril 2004.

Un succès fulgurant de sa nouvelle chanson !

Il y a quelques jours, la chanteuse annonçait la sortie de sa nouvelle chanson Coco. C’était dans une vidéo qu’elle a postée sur son compte Instagram. On la voyait fredonner les paroles de la chanson. Ses fans attendaient avec impatience le titre qui s’annonçait déjà très intéressant.

Ils n’auront pas attendu longtemps, puisque le son est sorti il y a quelques jours et cartonne déjà. Il a tout l’air d’être en route pour décrocher un autre single d’or. Après avoir cumulé un total de 3,4 millions de vue en moins de 24h, on peut bien dire que ses fans ont bien apprécié ce nouveau single.

Wejdene qui s’est fait connaître grâce à l’application Tiktok n’a pas hésité à remercier ses fans dans un message qu’elle leur a adressé sur Instagram. Coco occupe aujourd’hui la deuxième place dans le top single en France. Peut-être ne serait-ce qu’une question de temps avant qu’elle ne prenne la première place.

Anissa certifiée single d’or !

Personne ne s’attendait au succès du titre Anissa de Wejdene. Sortie le 27 mai dernier, cette chanson a fait l’effet d’une véritable bombe sur internet. Elle a été certifiée single d’or et totalise aujourd’hui près de 50 millions de vues sur YouTube.

Dans cette chanson, Wejdene raconte ses déboires avec un jeune homme qui l’aurait trompé avec une certaine Anissa. Cette trahison serait la cause de leur séparation, d’autant plus qu’Anissa est la cousine de la chanteuse. Même si Wejdene a précédemment sorti d’autres chansons, ces dernières n’ont pas connu autant de succès que le tube Anissa.