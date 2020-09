Wejdene feat Aya Nakamura, ce sera « tout feu tout flamme » ! Un featuring prévu entre les 2 artistes ?

Aujourd’hui, on pourrait affirmer qu’il s’agit de bien plus qu’une rumeur…

C’est un fait, beaucoup de fans d’Aya Nakamura ont également aimé le style de musique de Wejdene. Si certains ont cru que les 2 artistes allaient devenir des ennemies, ce n’est pas du tout le cas. Leurs fans ont longtemps espéré un feat entre les 2 chanteuses, et une photo postée semble prouver que leur souhait a été entendu.

La photo qui fait penser qu’il y aura un duo

Sur son compte Instagram, la nouvelle chanteuse Wejdene a posté une photo d’elle en compagnie de son aînée Aya Nakamura. Il faut savoir que depuis que Wejdene a commencé tout récemment sa carrière de chanteuse, ses fans lui ont trouvé des traits de ressemblance en matière de style, avec Aya Nakamura.

Aussi, sur les réseaux sociaux, les fans des 2 artistes ont l’habitude de dire que les 2 chanteuses de R&B feraient un malheur si jamais elles réunissaient leur talent pour faire un morceau.

Alors que son futur album intitulé 16 est attendu avec impatience par ses fans, la chanteuse de 16 ans a mis sur son compte Instagram ce 22 septembre 2020, un cliché d’elle et de Aya Nakamura. De cette photo, on dirait bien que Wejdene vient confirmer ce qu’espéraient tant les fans. En légende, la jeune adolescente a écrit « De quoi vous faire baver…#16 »

Un duo aura donc bien lieu entre les 2 artistes, et elle figurera sur le tout 1er album de la jeune chanteuse. Pour les plus sceptiques, une autre photo d’Aya Nakamura et de Feuneu cette fois-ci, le manager de Wejdene, vient appuyer les soupçons de collaboration entre Aya Nakamura et Wejdene.

Quant à la sortie de l’album, l’attente ne sera plus trop longue, puisqu’il doit être sorti ce vendredi 25 septembre 2020. Notons que plusieurs feat sont attendus dans cet album, dont peut-être un morceau avec Booba.

Wejdene validée…

En réponse au poste de Wejdene, les commentaires ont afflué, à commencer par celui de Aya Nakamura elle-même, qui a réagi d’un : « Eh merceeee ». Il y avait également celui de la star de télé réalité Maeva Ghennam : « J’attends le feat fooooort ».

Depuis ses débuts avec son titre ‘’brisé’’, Aya Nakamura en a parcouru du chemin. Aujourd’hui, sa popularité ne cesse de croître, et elle a dépassé les frontières depuis bien longtemps. D’ailleurs, la chanteuse de 25 ans est tout simplement l’artiste féminine française la plus écoutée au monde.

Ce fait est normal, quand on sait qu’à elle seule, Aya cumule jusqu’à 20 millions d’auditeurs sur la plateforme Spotify pour le mois d’août 2020. Il faut savoir que la franco-malienne est la 130e artiste la plus écoutée au monde, un véritable exploit !

Quant à Wejdene, elle semble avoir trouvé son modèle. Pour le moment en tout cas, elle semble bien parti pour suivre les traces de Aya Nakamura. Son 1er album à venir va contenir plusieurs featuring d’après les rumeurs.

Si on est sûr de Aya Nakamura, on est un peu sûr de Booba également. Il se pourrait aussi qu’il y ait Jul, ou encore Eva Queen. On peut dire que déjà, Wejdene à la chance d’être validée par plusieurs aînés dans le domaine de la chanson.

Concernant la chanteuse Eva Queen, qui est la sœur de Jazz, une star de télé réalité, elle disait à propos de Wejdene au cours d’une interview : « Je kiffe, elle est trop mignonne. Elle me fait beaucoup penser à moi au début, elle est brave mignonne… un peu insouciante, elle fait son truc comme elle kiffe et elle a bien raison de ne pas écouter les gens ». Bonne chance Wejdene !