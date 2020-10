Wejdene : Feneu, son manager se fait clasher sur les réseaux sociaux suite à une vidéo qu’il a postée sur Twitter !

Aujourd’hui, ce dernier est la cible de plusieurs attaques sur la toile à la suite d’une publication.

La renommée de Wejdene n’est plus à démontrer. Très aimée d’un public jeune, Wejdene est l’une des chanteuses les plus écoutées en France. Elle arrive à enchaîner les hits et crée l’enthousiasme dans les rangs de ses fans. D’une certaine manière, son manager Feuneu a contribué au succès qu’elle a aujourd’hui. Il faut dire qu’ils se connaissaient tous les deux depuis qu’elle était petite puisqu’ils vivaient dans le même quartier.

Dernièrement, c’est Feuneu qui est la cible de plusieurs attaques sur les réseaux sociaux, et pour cause, une vidéo qu’il a publiée sur son compte Twitter. Cette vidéo a créé plusieurs controverses et le jeune homme est au centre d’une grosse polémique. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une collaboration fructueuse

Il y a quelques semaines, après l’incroyable succès des titres Coco et Anissa, la jeune adolescente a sorti son tout premier album qu’elle a intitulé 16. Ce premier opus est en train de faire un véritable carton puisqu’il est déjà à la sixième place du top album cette semaine et totalise déjà 25098 ventes en seulement deux semaines.

En effet, la carrière de Wejdene a explosé quand Feuneu la prise sous son aile il y a quelques mois. Le titre Anissa sorti pendant la période du confinement vient de dépasser les 63 millions de vues sur YouTube. Le morceau Coco quant à lui a déjà atteint les 37 millions de vues. Si les choses semblent aller pour le mieux pour la jeune femme aimée du public, ce n’est pas le cas pour Feuneu son manager.

Le sujet qui crée des controverses

Tout a commencé quand le manager de Wejdene a balancé une vidéo sur son compte Twitter. Dans cette vidéo, le jeune homme s’adressait aux autres managers avec des propos assez cinglants. Il les accuse de l’avoir copié sur sa manière de fonctionner. Cette vidéo est la source de toutes les critiques acerbes qui sont lancées contre lui.

Visiblement, les propos du jeune homme n’ont été que très peu appréciés par les internautes qui ont répondu du tac au tac en partageant le tweet des milliers de fois. Pour beaucoup d’entre eux, le comportement du manager ne serait rien d’autre que de l’arrogance. Si certains pensent qu’il est en train de se « prendre la tête » à cause du succès de Wejdene, d’autres l’exhortent à se calmer. Cette histoire a pris des proportions importantes sur le réseau social et des dizaines de milliers de tweets continuent de circuler sur le sujet. Pour le moment, le manager ne s’est pas encore décidé à répondre à ses détracteurs.

Qui est Feuneu ?

Si aujourd’hui Wejdene est la jeune protégée de Feuneu, il faut souligner que leur relation ne date pas d’hier. Les deux se connaissaient depuis bien longtemps. À l’époque, le jeune homme était animateur pour les jeunes de son quartier. Collaborer avec Wejdene a tout de suite propulsé leurs carrières à tous les deux.

Il a ensuite créé sa propre marque de vêtements avant de se lancer dans un tout nouveau projet : la création de son label de musique qu’il a nommé Guette Music. Peut-être est-ce ce succès inattendu qui l’a poussé à critiquer ses confrères. Les internautes ne se sont certainement pas dérangés pour le remettre à sa place… AU CALME !