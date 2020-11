Wejdene : Feuneu, son manager, craque et annonce qu’il laisse tout tomber… Coup de bluff ?

Pourtant, ce dernier a fait des déclarations effarantes tout récemment. Le jeune homme annonce qu’il veut tout arrêter.

Les fans de la chanteuse connaissent sa phrase fétiche : « Passe par Feuneu ». Il est bien possible que l’on ne soit plus obligé de passer par lui désormais. Actuellement en vacances aux Emirats Arabes Unis avec la chanteuse, le jeune manager a fait des déclarations inquiétantes en postant une série de messages sur son compte Instagram. Des messages qui font planer le doute quant à leur véracité et leur but. Le jeune homme a annoncé qu’il abandonnait tout… même Wejdene sa protégée ! De nombreuses questions se posent : est-ce un coup de bluff, un buzz ou un cri du cœur ? Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GUETTE L’ASCENSION ® 🕊 (@gm_ascension) le 8 Sept. 2018 à 2 :53 PDT

Feuneu est la cible de nombreuses critiques depuis un moment

Depuis que Wejdene est devenue une chanteuse de renommée internationale, son manager est aussi apparu sous les feux des projecteurs. Comme on le dit souvent, la célébrité a un prix et Feuneu en fait les frais. Il ne pouvait pas s’attendre à être aimé de tous et c’est justement ce qui arriva. Depuis un bon moment, le jeune homme est pointé du doigt et est la cible de plusieurs critiques sur les réseaux sociaux.

Si certains lui reprochaient de ‘’prendre la grosse tête’’, d’autres affirmaient qu’il ne doit le succès de Wejdene qu’à un coup du sort. Précédemment, il avait déclaré qu’il se retirait des réseaux sociaux en même temps que la jeune femme. Finalement, cela s’est révélé être un coup de communication ingénieux pour obtenir les votes des fans pour les prochaines nominations aux NRJ Music Awards.

Alors que tout le monde croyait que les tensions étaient redescendues, le jeune homme a surpris ses abonnés en faisant des déclarations sur sa story Instagram. Peut-être que les nombreuses accusations portées à son égard ont fini par avoir raison de sa détermination. Feuneu a décidé de sortir du silence pour s’exprimer.

Les stories intrigantes de Feuneu inquiètent ses abonnés

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) le 10 Nov. 2020 à 11 :30 PST



Lorsque Feuneu et Wejdene se sont rendus à Dubaï, plusieurs fans ont immédiatement pensé que ce voyage avait pour objectif le tournage d’un clip. Alors que les fans étaient dans l’effervescence et l’attente d’une nouvelle chanson, le manager les a intrigués en balançant des stories particulièrement inquiétantes. En effet, le jeune homme avait commencé avec des mots très profonds. « Dieu seul sait à quel point j’ai un mental de fer, mais vous avez réussi à me faire douter de moi. C’est fort. Oubliez-moi. De base, je voulais juste marquer l’histoire, être comme personne, me différencier de tout le monde ».

Le jeune homme affirme qu’il prenait trop vite les choses à cœur et était dans l’incompréhension totale des raisons pour lesquelles il était aussi détesté. Même s’il aurait voulu plaire à tout le monde, aider tout le monde, Feuneu reconnaît ne pas avoir la possibilité d’y parvenir. Après avoir mentionné que l’atmosphère régnant autour de sa personne est devenue anxiogène, il ajoute qu’il préfère se retirer que de ‘’péter les plombs à chaque fois que Dieu fait’’.

Le jeune manager estime avoir déjà fait ses preuves en menant Wejdene dans les hautes sphères de la musique françaises et que cette dernière pourra être l’artiste féminine de l’année. « Je pense avoir fait mes preuves. Je n’ai plus rien à prouver ici. Je préfère partir pour mon bien (…) Je me suis ouvert à vous quand j’ai commencé. Du coup, je m’ouvre à vous aussi quand je m’arrête ». Alors, coup de buzz ou cri de cœur ? Seul le temps pourra y répondre !