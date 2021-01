Wejdene : gros scoop, elle devrait faire une apparition dans la nouvelle émission de Stéphane Plaza sur M6 !

La jeune chanteuse Wejdene fait actuellement un très gros carton avec son album 16, sorti il y a tout juste quelques mois et qui a été un énorme succès dès sa sortie. En effet, personne n’a vu venir la chanteuse, et pourtant nous avons appris que cette dernière devrait être prochainement en compagnie de Stéphane Plaza sur M6 dans une émission exceptionnelle que l’on devrait voir dans les prochains jours !

Wejdene : la chanteuse n’a pas froid aux yeux, elle partage tout et fait un gros carton sur les réseaux sociaux !

Si personne ne connaissait Wejdene au mois de janvier 2020, on peut imaginer que depuis sa notoriété n’a cessé de grimper. En effet, c’est sur le réseau social TikTok que l’on a pu voir la très jeune chanteuse diffuser une chanson qui allait rapidement être un “challenge” sur la plate-forme, avec sa chanson “Anissa”. Ce n’est que par la suite que le succès allait être grandissant avec son single “Coco” qui a été très rapidement un énorme tube auprès du grand public, et qui a largement dépassé les frontières par ailleurs !

C’est dans les prochains mois qui ont suivi que ses fans et la France entière ont eu la chance de pouvoir écouter son premier album solo “16”. Avec des tubes à foison à l’intérieur, ses fans n’en reviennent pas et on peut dire qu’elle a même réussi à susciter l’attention des plus grandes chanteuses françaises modernes, notamment Aya Nakamura.

Mais plus étonnant encore, c’est sur la chaîne M6 qu’on devrait pouvoir voir prochainement Wejdene, pour une émission assez étonnante. Alors que la chanteuse est encore très jeune, cela ne l’empêche pas de penser à son avenir, et pour cela elle n’y va pas par le dos de la cuillère : elle souhaite se faire accompagner par le meilleur agent immobilier connu de toute la France, c’est à dire Stéphane Plaza !

Stéphane Plaza : il aide la chanteuse Wejdene à trouver un logement pour sa prochaine émission, les fans sont ravis !

Alors que sur toute l’année 2020, la chanteuse Wejdene n’a pas arrêté de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, cette dernière s’est faite plutôt discrète pour le moment en ce début d’année 2021. En revanche, ne pensez pas que l’artiste fait une pause, car elle a notamment annoncé il y a quelques semaines qu’elle préparait un énorme concert au Zénith de Paris pour une date au samedi 4 décembre 2021. Une date qui est en effet très avancée mais qui devrait lui permettre d’être sûre que les salles de spectacles seront bien réouvertes à cette date là.

En attendant, la chanteuse Wejdene prépare son avenir et cherche par ailleurs à déménager. Comme on a pu l’apprendre hier sur les réseaux sociaux, c’est le plus grand agent immobilier de France, Stéphane Plaza, qui devrait l’aider à choisir une maison ou un appartement. En effet, celui-ci a annoncé il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux que Wejdene sera la prochaine participante de Maison à vendre : autant dire que cela annonce une rencontre assez inattendue entre Stéphane Plaza et la jeune femme. Bien que nous ne connaissons pas encore la date exacte de l’émission, Stéphane Plaza annonce un renouveau de l’émission qui devrait faire plaisir à tous les plus grands fans, avec notamment d’autres participants célèbres…