Wejdene : La chanteuse serait-elle en couple avec le Youtubeur Michou ? Il révèle tout dans TPMP ce soir !

Entre le youtubeur et la belle chanteuse, les choses semblent aller pour le mieux. S’ils sont tout le temps ensemble, les fans attendent de voir la naissance d’une idylle amoureuse entre les deux stars. Plusieurs rumeurs circulent sur le sujet depuis plusieurs jours, mais il y a tout de même des possibilités que ce soit un coup de pub ou une fausse information. Ce qui est sûr, c’est que les fans des deux adolescents aimeraient bien que cette histoire soit vraie. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Wejdene et Michou, un duo de choc !

Wejdene a fait une entrée fracassante dans l’univers de la musique surtout avec son premier tube nommé Anissa. Ce morceau a connu un énorme succès et elle a rapidement attiré le regard de bon nombre de personnes. Parmi ces dernières se trouve le célèbre youtubeur Michou, qui fait des vidéos depuis plus de 5 ans. Les deux stars s’entendent à merveille et on les voit ensemble sur plusieurs vidéos qui font le buzz sur Internet.

Précédemment, le youtubeur avait révélé qu’il avait un faible pour la chanteuse. C’est via un direct effectué sur YouTube qu’il a déclaré ses sentiments à la jeune femme. C’est peut-être cela qui a enflammé les cœurs de leurs fans et ces derniers n’ont pas hésité à commenter en masse les vidéos.

Ils ont ainsi prouvé qu’ils souhaiteraient voir le fameux duo entretenir des relations plus profondes qu’une simple amitié. Leur collaboration est très fructueuse puisque leurs différentes vidéos engrangent rapidement des dizaines de milliers de vues sur YouTube et le nombre de leurs followers ne cesse d’augmenter.

Sont-ils vraiment en couple ?

Précédemment, l’un des amis de Michou avait balancé dans une vidéo que le youtubeur et la jeune chanteuse étaient amoureux l’un de l’autre. Cette nouvelle a créé bien des vagues dans le rang de leurs fans qui étaient très enthousiastes de l’apprendre. Cependant, Michou et Wejdene sont restés silencieux à ce propos et ont laissé durer le suspense.

Ce n’est que quelque temps après que le youtubeur est venu en live pour démentir les propos de son ami. Pour le moment, on ne peut clairement affirmer qu’ils ont tous les deux été touchés par la flèche de Cupidon. Cette affaire est donc à suivre.

Qui est Michou ?

Michou est un youtubeur de génie. Il a commencé à faire des vidéos depuis tout petit et il faut dire qu’il connaît un très grand succès puisque ses vidéos cartonnent sur Internet. Il sait comment choisir les sujets qui éveillent l’intérêt de ses fans et les tient constamment informés des nouveautés qu’il compte leur proposer.

De son vrai nom Miguel Mattioli, le youtubeur est né le 2 octobre 2001. Depuis qu’il a atteint sa majorité, il vit à Paris et s’est d’abord fait connaître avec les vidéos humoristiques qu’il avait commencé par diffuser sur Fortnite. La chaîne YouTube du jeune homme compte actuellement plus de 4 millions d’abonnés.

Vu son âge, on peut considérer cela comme un succès retentissant et il y a de très fortes possibilités qu’il fasse mieux dans les années à venir comme bon nombre de ses aînés. S’il a déjà collaboré avec d’autres célèbres youtubeurs comme Tibo Inshape ou Amixem, il a également sorti une chanson dont le titre est « fier ». Ce morceau a déjà cumulé plus de 3 millions de vues en une seule journée.