Wejdene : la chanteuse star de 16 ans surprend une nouvelle fois la toile en dévoilant ses origines !

Un album, un clip et une révélation

« 16 », c’est le titre de son nouvel album qui sortira ce 25 septembre, mais c’est aussi l’âge de Wejdene. Si les internautes et les grands magazines lui ont donné plus, la star n’a pas encore sa majorité. Si sa vie privée a suscité tant de discussions, c’est qu’elle a toujours voulu rester discrète dessus. Dans des interviews qu’elle a accordées, l’interprète de « Coco » a affirmé que son âge ne regardait pas les gens. Selon ses dires, le morceau « Anissa » était une histoire vraie : sa cousine est vraiment sortie avec son ex. Récemment, elle avait également sorti « 16 », un nouveau single dans lequel la chanteuse se confie sur son ancienne vie, les dettes de sa mère, ses anciennes copines… Il parait donc qu’elle ne se dévoilait qu’à travers ses sons.

Le 26 août 2020, elle a annoncé la sortie de son premier album « 16 » via Instagram. Pour annoncer ce projet, elle a imité un discours présidentiel. Sur la pochette, il y avait un gâteau d’anniversaire avec les chiffres « 16 » et sous la photo, elle a mis la description « … j’ai 16 ans et je boss 24/7… ». Fin des débats, la star n’a que 16 ans. Dans les commentaires, les followers étaient divisés. Il y avait ceux qui l’ont félicité, ceux qui ont été choqués par cette annonce et ceux qui ont critiqué son jeune âge.

Alors que le tracklist n’est pas encore publié pour ce premier album, il y aura sûrement tous les titres sur lesquelles le public a connu Wejdene comme « Anissa », « Coco », ou encore le nouveau morceau « 16 ». Il y aura aussi d’autres nouveaux sons comme « Ciao » dont le clip sortira avec l’album. Sur Instagram, elle a teasé ce clip avec ses amies. De nombreux drapeaux ont été mis en avant dans le clip comme le drapeau français, algérien, turc et tunisien. Comme description, elle a demandé à ses followers leurs origines en précisant que la sienne était franco-tunisienne. Bien qu’on savait déjà que la chanteuse avait des origines maghrébines après sa dernière photo, cette annonce a choqué plus d’un.

Pour certains, cette annonce n’avait rien de spécial. En effet, certains magazines et médias ont déjà révélé que Wejdene était franco-tunisienne. Il y a quelques jours, la star a publié une photo avec une personne qui s’avérait être sa sœur. Sur le bio de cette fille, il y avait le drapeau tunisien. Un détail que les journalistes n’ont pas raté et qui les a permis de savoir les origines de Wejdene.

La star du confinement

Si le confinement nuisait à de nombreuses activités, il a été bénéfique pour la carrière de Wejdene. Alors qu’elle a déjà dévoilé deux sons en 2019 avec le label UMG de Feuneu, sa notoriété a explosé en avril 2020 lorsqu’elle a lancé le défi #anissachallenge. Ce défi consistait à reprendre le morceau sur TikTok. Un coup de buzz réussit pour Wejdene, car le morceau a été repris plus de 900 000 fois sur cette plateforme.

Depuis, Wejdene attire beaucoup de monde : les critiques fusaient sur les paroles d’« Anissa », mais entretemps, la star explosait ses compteurs sur YouTube et sur Instagram. La chanson a même été certifiée « disque de platine » avec plus de 59 millions de vues. En tout cas, on aime ou on n’aime pas, l’étoile montante de la pop française promet de faire un carton à la sortie de son album.