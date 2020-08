Wejdene : la jeune chanteuse en collaboration avec Booba pour un prochain tube ?

Un échange sur Instagram entre les deux artistes fait naître les rumeurs d’un featuring

Wejdene vient de sortir son nouveau morceau intitulé « Coco » ce mercredi. C’est l’une des chanteuses les plus en vogue du moment. D’ailleurs, Booba fait partie de ceux qui ont déjà en quelque sorte reconnu le talent de Wejdene. On peut d’ailleurs le constater à travers les publications du rappeur sur son compte Instagram.

Cependant, ce qui a le plus marqué est l’échange entre Wejdene et Booba sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, on peut dire que les deux ont fait un énorme buzz sur ce point. Diverses spéculations ont ainsi été faites par les fans.

En effet, le rappeur vient de publier une photo de lui sur Instagram. « Les temps sont durs. Nous aussi. @dcntofficial »a-t-il écrit pour accompagner la photo. Dans ce cadre, plusieurs internautes n’ont pas manqué le commentaire de Wejdene sur cette publication. En effet, elle a réagi avec un emoji flamme et un emoji prière. En guise de réponse, Booba a commenté par le biais d’un drapeau noir. Ce dernier est connu comme étant un symbole destiné aux artistes proches de Booba. Par ailleurs, il désigne aussi les artistes que le rappeur apprécie particulièrement.

Cet échange entre les deux a visiblement affolé les internautes. En effet, beaucoup ont pensé à un possible rapprochement entre les deux. De plus, sur Twitter, un internaute a lancé la rumeur selon laquelle il y aurait un possible featuring entre les deux artistes.

Une carrière qui démarre très fort pour Wejdene

Hormis « Coco » sorti récemment, la chanteuse en est actuellement à trois morceaux « Anissa », « J’peux dead » et « J’attends ». Elle n’a pour l’instant pas encore sorti d’album.

Il a été admis que la carrière de Wejdene a commencé à décoller cette année avec son morceau « Anissa ». D’ailleurs, l’artiste a toujours autant de succès avec celui-ci. Son clip a déjà été visionné par près de 50 millions d’internautes sur YouTube. À noter que « Anissa » a été lancé par un défi Tik Tok.

Son succès a fait qu’elle a signé chez Universal Music France il y a quelques mois. Elle rejoint des artistes comme Kaaris, Kalash, Louane, ou encore Vanessa Paradis. Par ailleurs, elle a été présente sur le tournage de l’émission de téléréalité Les Marseillais vs Le Reste du Monde en tant qu’invitée. Elle va y interpréter son nouveau morceau « Coco ».

Le clip du morceau « Coco » vient de sortir aujourd’hui. Dans celui-ci, on découvre une ambiance estivale : bateau, plage ou encore cocktails. Cependant, il y est surtout question d’histoire d’amour dans laquelle Just Riadh joue notamment le rôle de son « Coco ». Dans les prochaines semaines, on verra si celui-ci aura le même succès qu’ « Anissa ».

À noter qu’elle a commencé la promotion de son « Coco » depuis quelques jours déjà. En effet, Wejdene avait sorti un extrait de « Coco » sur les réseaux sociaux, ce dimanche. On la voyait alors chanter les paroles : « J’ai remarqué que t’étais chelou, t’étais où depuis tout à l’heure ? Ne me fais pas les yeux doux, j’suis ta meuf ou ta sœur ? ». Elle a aussi continué par : « Tu peux pas me quitter, je suis désolé Coco. Et la meuf que tu fréquentes, figures-toi que je la coco ». À remarquer que rien que ce simple teaser avait déjà été visionné par près de 700 000 internautes.