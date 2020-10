Wejdene : la jeune fille parle des conseils qu’elle reçoit, notamment de Booba et d’Aya Nakamura !

Elle n’a que 16 ans, mais à peine démarrée, la carrière musicale de Wejdene risque de durer un bon moment. D’ailleurs, la jeune fille pourra compter sur des aînés et pas des moindres, à savoir Aya Nakamura et Booba, pour percer dans le milieu. Dans un entretien, elle se confie sur les conseils que lui ont donnés les 2 artistes.

Wejdene, une carrière qui commence sous de bons auspices

Son tube Anissa a propulsé Wejdene dans sa carrière musicale, lui faisant décrocher un disque de platine. Remarqué sur les réseaux sociaux par celui qui deviendra son manager, Feuneu, la jeune fille signe chez le label de ce dernier, Guette Music.

Après les tubes Anissa, Coco, c’est ce vendredi 25 septembre 2020 que Wejdene a finalement sorti son tout 1er album. Celui-ci s’intitule « 16 », et parmi les titres, il s’en trouve un du même nom que celui de l’album. D’ailleurs, il s’agit d’une référence par rapport à l’âge de l’artiste, qui après quelques cachotteries, a finalement révélé à son public qu’elle avait 16 ans.

Autres titres à découvrir dans ce 1er album de Wejdene, il y aura encore le titre Coco, ou encore celui intitulé Ciao. Si la jeune artiste vient de débuter, elle a quand même déjà fait sensation, et ses nombreux fans la soutiennent.

De plus, dans son entourage, elle a la chance de pouvoir compter sur des aînés qui ont déjà une belle expérience dans le domaine de la musique. Il s’agit entre autre de Aya Nakamura et de Booba.

Concernant la chanteuse de Djadja, une photo d’elle et de Wejdene sur le compte Instagram de cette dernière, a fait beaucoup de bruit, faisant taire ceux qui pronostiquaient qu’il y aurait de rivalités entre les 2 stars. Depuis, les fans fantasment sur un feat entre Aya Nakamura et Wejdene.

En dehors de la maman de Aïcha, Wejdene peut également compter sur les conseils d’un grand frère dans le milieu, en la personne de Booba. Elle en parle dans un entretien…

Des aînés sur qui compter !

Pour les fans de Wejdene, la jeune fille est validée par Booba. Si on avait déjà eu droit à des échanges mystérieux entre les 2 artistes sur les réseaux sociaux, la chanteuse d’Anissa en a révélé un peu plus lors d’un entretien qu’elle a accordé à Mehdi Maïzi.

Interviewée pour le compte de Apple Music, Wejdene a admis avoir eu des messages d’encouragement de la part de Aya Nakamura, mais également Booba. Il faut dire que ce dernier avec Luna sa fille, avait déjà validé « Anissa » le tube de Wejdene.

Cette fois, le rappeur a félicité la jeune chanteuse pour son parcours, et pour en être là, à tout juste 16 ans, l’enjoignant a continué sur la même voie. D’après Wejdene : « Booba il m’a félicité déjà pour tout ce qui m’arrive, et il m’a dit « continue envoie que des hits ! Que des hits que des hits ! ».

En matière de conseils, on peut dire qu’Aya Nakamura n’en n’est pas avare non plus. Cette fois-ci, c’est en matière de gestion des haters, que la chanteuse a été d’une grande aide pour la toute jeune fille qui débute dans ce métier, où des personnes peuvent être cruelles gratuitement.

On se souvient qu’il y a quelques jours, Wejdene s’est défendue face à un hater qui a dénigré son album en le traitant de « Vieux bouffon » ! Le conseil de son aîné pourrait lui être utile, puisque d’après ces mots : « Aya, une fois on s’est parlées par rapport aux critiques Twitter, elle m’a dit de pas regarder, c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. Que si je prenais en compte tout ce qu’ils disaient j’allais me détruire, donc c’est à partir de ça que j’ai arrêté de regarder. »

Wejdene a toutes les chances de réussir, surtout si elle applique les conseils de ses aînés.