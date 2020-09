Wejdene : pour la sortie de son nouvel album, elle révèle enfin son âge et met fin à de nombreuses rumeurs !

Ainsi, elle évince toutes les rumeurs et les nombreuses spéculations autour de son âge.

Le titre de son premier album en relation avec son âge.

Wejdene est l’étoile montante de la chanson française. Il ne lui a fallu que quelques mois seulement pour se faire connaitre et devenir célèbre, notamment avec sa chanson Anissa. C’est ainsi que « Tu hors de ma vie » ou « tu prends tes caleçons sales » qui sont des extraits de paroles de cette chanson sont devenus des expressions courantes en si peu de temps.

Wejdene est devenu une célébrité. Elle a suscité l’intérêt de beaucoup de gens qui souhaitent désormais en apprendre davantage sur elle. Parmi les informations les plus recherchées à son sujet figure son âge. En effet, Wejdene n’a jamais mentionné ce détail, à tel point que c’est très vite devenu une énigme à résoudre pour bon nombre de ses fans. À ce propos, beaucoup d’entre eux ont spéculé sur les réseaux sociaux. Certains médias ont même mené leurs propres enquêtes et ont donné leurs estimations.

Sachant que son âge est au centre de toutes les discutions et le sujet de nombreuses questions, Wejdene a décidé de le révéler. Une manière pour elle d’en finir une bonne fois pour toutes avec toutes ces rumeurs et spéculations la concernant. C’est ce mercredi 26 août 2020 qu’elle a dévoilé l’information. « Mon rêve se réalise enfin. J’ai tout juste 16 ans et je bosse 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour vous satisfaire. J’ai tout mis dans l’album ! Et vous n’avez encore rien vu… » a-t-elle dit sur Instagram. Ainsi, Wejdene fait savoir qu’elle a 16 ans. Par la même occasion, elle a annoncé la sortie de son premier album intitulé « 16 ». L’évènement aura lieu le 25 septembre de cette année. Des informations qui devraient réjouir ses nombreux fans.

Le phénomène Wejdene.

Elle est si jeune. Pourtant, elle est déjà si célèbre. Wejdene a su accomplir un véritable exploit. Sortie il y a seulement quelques mois, sa chanson Anissa lui a permis de décrocher un single de platine. Son autre chanson intitulée Coco est sur le point de connaitre le même succès. En effet, à peine une semaine après sa sortie, le clip de Coco a déjà été vu plus de 13 millions de fois sur YouTube. Autant dire que la jeune chanteuse a l’art de battre les records dans ce domaine-là.

D’autre part, Wejdene et la musique, c’est une question d’héritage et d’affaire familiale. En effet, son père n’est autre que le chanteur Tunisien Badra Zarzis. De plus, elle travaille beaucoup avec les membres de sa famille et ses proches. C’est parmi eux qu’elle choisit ses figurants et les membres de son équipe managériale. Avec ses proches qui la soutiennent énormément, Wejdene a de quoi rester confiante du haut de ses 16 ans. En eux, elle a des personnes sur lesquelles compter pour gérer convenablement ce succès qui a débarqué si soudainement dans sa vie.

Par ailleurs, très critiqué à cause de ses lyrics qui défient parfois les lois de la grammaire, Wejdene a fait la confidence suivante lorsqu’elle a été interviewée par les journalistes : « (…) il y a des fautes de français, des fautes d’orthographe. J’ai pas fait exprès ». Ainsi, la chanteuse réalise qu’elle commet des fautes. Toutefois, avec ce prochain album qui arrive, et dans lequel elle a surement investi le meilleur en elle-même, elle compte ravir une nouvelle fois son public.