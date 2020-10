Wejdene révèle le montant de ses revenus en tant qu’artiste et ce qu’elle en pense !

À seulement 16 ans, Wejdene a déjà plusieurs chansons à son actif. Avec Anissa qui a connu un véritable succès, elle a enchaîné avec le titre coco qui a également été très adoré par ses fans. Elle fait danser grands et petits et ses mélodies sont très appréciées du public. Malgré son jeune âge, la chanteuse sait très bien ce qu’elle désire, du moins en ce qui concerne l’aspect financier de sa vie. Si tout le monde suppose qu’elle gagne assez d’argent grâce à son succès, elle a donné beaucoup plus de détails sur le sujet. La jeune fille ne fait certainement pas la langue de bois et ne passe pas par quatre chemins pour révéler la vérité sur ses ambitions concernant ses revenus. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Elle garde la tête sur les épaules

La jeune adolescente de 16 ans est aujourd’hui la plus grande révélation pop française. Avec sa chanson Anissa, qui compte plus de 60 millions de vues, elle est suivie partout sur les réseaux sociaux et possède des millions de fans à travers le monde. Elle a d’abord été révélée sur TikTok avec les nombreuses vidéos qu’elle avait l’habitude de partager.

Interviewée récemment, la jeune chanteuse s’est confiée sur ce qu’elle fait de son salaire. Wejdene affirme qu’elle continuera à faire de la musique tant qu’elle sera toujours dans le besoin. Elle a pris la ferme résolution d’investir de manière intelligente son argent. Contrairement à de nombreux adolescents de son âge, elle ne compte pas dépenser anarchiquement ce qu’elle gagne.

Wejdene compte arrêter la musique

Beaucoup de fans de la jeune chanteuse pourraient se dire qu’elle fera de la musique durant toute sa vie. Cependant, la réalité est tout autre. Elle veut mettre assez d’argent de côté pour réaliser ses rêves. Aussi, Wejdene compte bien fonder une famille, avoir un mari et des enfants. Le détail qui sidéra ses fans fut quand elle a affirmé qu’elle ne se voyait pas en train de faire de la musique lorsqu’elle sera mariée.

Avec la promotion de son nouvel album, la jolie blonde de 16 ans n’arrive plus à voir ses proches assez régulièrement. Elle trouve cette situation assez compliquée et ne compte pas vivre cela avec ses enfants. Selon la jeune chanteuse, une vie de famille n’est pas très compatible avec une vie de star.

Qui est Wejdene ?

Né à La Courneuve en 2004, Wejdene est une chanteuse française. Sa notoriété s’est retrouvée exploser en 2020 avec la sortie de son morceau R’n’B Anissa. Cette chanson avait été massivement partagée sur Tik Tok et a été certifiée disque de platine avec ses 60 millions de vues en streaming. Elle a passé une bonne partie de son enfance à Brunoy en Essonne. C’est la fille de Badra Zarzis, le chanteur tunisien.

Elle a fait ses premiers pas dans la musique avec son père depuis son jeune âge. Wejdene écrit elle-même ses propres textes et a ouvert son compte Instagram au début de l’année 2019. Elle fut repérée en novembre 2019 dernier par Feuneu qui deviendra plus tard son manager. Il produit avec elle le mois suivant sur son premier single « j’attends » qui a été suivi quelques semaines plus tard de « j’peux dead« .

Après la sortie d’Anissa qui a fait un carton, Wejdene a également sorti le son coco qui s’apparente beaucoup à son single certifié disque de platine. Depuis mi-juin 2020, elle collabore avec le label Caroline, une branche d’Universal Music Group.