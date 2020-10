Wejdene très énervée par la critique du youtubeur Zack Nani, elle lui répond cash sur Twitter : « gros bouffon » !

Une jeune fille qui n’a pas sa langue dans sa poche, c’est ce que le public a découvert concernant Wejdene. En effet, face à une critique de Zack Nani le Youtubeur, elle n’a pas hésité à le recadrer, suscitant des réactions amusées des internautes.

Le phénomène Wejdene sur toutes les lèvres !

Cette année 2020 a fait de Wejdene, une véritable chanteuse. Découverte grâce aux réseaux sociaux, la toute jeune fille a déjà à son compteur quelques tubes qui font danser la France. Ces dernières heures, ce ne sont pas par ces titres que Wejdene a fait parler d’elle…

Alors que le public vient à peine de découvrir son 1er album, on se souvient des titres qui ont fait connaître la jeune fille. Il s’agit surtout de « Coco » et « Anissa ». Concernant Anissa, une faute d’orthographe dans le refrain qui a été remarqué, _Tu hors de ma vue_ a donné une autre dimension à la chanteuse, au point où certains l’ont comparé à Aya Nakamura.

Si cela a fait penser que des rivalités naîtraient peut-être entre la star et la nouvelle chanteuse, il n’en a pas été question. D’ailleurs, Aya Nakamura devrait figurer sur l’album de Wejdene qui vient de sortir. Cette supposition vient du cliché posté par la jeune fille sur son compte Instagram il y a quelques jours.

On y voyait les 2 chanteuses prenant la pose. Les fans ont alors été persuadés qu’il y aura un featuring entre Wejdene et Aya Nakamura. Notons que l’album est intitulé 16, en référence à son âge que la jeune chanteuse avait tenu secret à ses tout début.

Lors de cette publication, il y avait également une photo de Aya Nakamura aux côtés du manager de Wejdene, Feuneu. Depuis lors, l’album est attendu avec impatience, pour voir s’il y aura vraiment une collaboration entre la chanteuse mondialement connue Aya Nakamura, et la nouvelle étoile Wejdene.

Quand Wejdene répond à la critique d’un Youtubeur

Les fans de Wejdene ont été ravis d’apprendre la sortie de l’album. Cependant, tout n’est pas rose dans la célébrité, et on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout sur les réseaux sociaux. C’est l’expérience qu’a fait Wejdene ce vendredi 25 septembre 2020.

Parmi ceux qui apparemment, n’ont pas aimé son album, il y avait un certain Zack. Ce dernier a donné son avis concernant cet album sur Twitter : « Bon c’était pas le plus difficile à juger mais l’album de Wejdene c’est poubelle. ».

Une chose est certaine, ce commentaire n’a pas du tout plu à l’auteur de l’album, qui a réagi en écrivant : « Gros bouffon ». Cette réaction de la chanteuse a son détracteur, a plutôt amusé les internautes.

Concernant Zack, il faut savoir qu’il s’agit d’un célèbre youtubeur et streameur français. Il détient plus de 390 000 abonnés sur son compte Twitter. Zack Nani de son nom complet, est en activité sur sa chaîne YouTube depuis le mois de novembre 2014. C’était sur des vidéos sur Call of Duty : Advanced Warfare. De plus, il faisait du streaming sur League of Legends. Il y a environ 3 ans, Zack faisait partie d’Eclypsia.

Pour ce qui est de la jeune chanteuse Wejdene, on comprend qu’une telle critique ait du mal à passer, surtout qu’il s’agit de son tout 1er album. En effet, avant ça, elle n’avait fait que des singles, qui ont tous su toucher son public.