Wejdene : un compte Instagram sur les pieds de la chanteuse fait le buzz !

Aujourd’hui, c’est un détail bien particulier qui fait le buzz.

La chanteuse Wejdene vient de sortir son tout premier album. Si elle peut être fière de son talent et de son succès, elle peut également être fière de ses jolis pieds. En effet, depuis plusieurs jours des photos des pieds de la jeune chanteuse sont en train de circuler sur Instagram. Un compte leur a même été spécialement dédié. Actuellement on ne sait vraiment qui est derrière ces publications, mais cette page est en train de connaître un succès fou puisqu’il compte déjà plus de 1000 abonnés. Chacune des publications récolte en moyenne près d’une centaine de likes. Cette situation peu commune crée un sacré buzz et on se demande si la chanteuse a connaissance de l’existence de ce compte. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une histoire bien surprenante

L’interprète de Coco et Anissa est décidément l’objet des fantasmes de plus d’un de ses fans. Si l’un d’eux est allé jusqu’à créer un compte Instagram spécialement dédié à ses pieds, on peut dire que cette partie de son corps fait vraiment fureur. Le nombre d’abonnés sans cesse grandissant ainsi que les nombreux likes récoltés sur cette page prouvent clairement que beaucoup de ses fans font une fixation sur elle.

Peut-être s’agit-il d’un fétichiste des pieds ! Ce qui fut le plus étonnant, c’est que la chanteuse n’ait fait aucune déclaration sur ce sujet. Cette histoire risque de prendre d’autres proportions s’il s’agissait par exemple d’un individu mal intentionné dont les actes peuvent porter atteinte à sa sécurité.

Un nouvel album très apprécié

Si pour le moment l’interprète d’Anissa n’a pas encore fait savoir ce qu’elle pense, la jeune femme a tout de même une fois de plus conquis le cœur de ses fans en sortant son tout premier album. C’est ce 25 septembre qu’elle a sorti les nouveaux titres. Ces derniers sont en train de connaître un véritable succès sur les différentes plateformes de streaming et de téléchargement. Ils ont également été appréciés par plusieurs célébrités comme Eva Queen, Jul et Aya Nakamura.

Tout le monde fut étonné quand l’adolescente a récemment déclaré qu’elle avait été complimentée par Booba, le Duc de Boulogne. Ce dernier l’aurait complimenté sur son talent et l’exhortait à poursuivre sa carrière malgré les différentes critiques dont elle serait victime. On peut bien dire qu’il avait raison puisque la jeune femme se retrouve être la cible de fétichiste des pieds.

Le geste de Wejdene qui émeut ses fans

Les fans de Wejdene ne manquent pas de lui témoigner leur affection. Si ces derniers sont pour la majorité, des jeunes, la jeune chanteuse leur rend également cet amour. Elle se montre particulièrement proche d’eux avec les nombreux directs qu’elle effectue et les différentes photos qu’elle partage sur Instagram.

Aussi, pour remercier tous ses abonnés, elle a pris une décision hors du commun. En effet, la jeune chanteuse a décidé d’aller à la rencontre de son public. Toujours sur le réseau social, elle a récemment partagé plusieurs vidéos dans lesquelles on la voit faire une grande surprise à ses admirateurs et admiratrices. Elle se rend chez eux à l’improviste et ces derniers se montrent particulièrement émus par ce geste de la jeune chanteuse. Cette attitude de Wejdene a été très appréciée de la communauté de ses fans.