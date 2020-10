Wejdene : une participation dans The Voice ? Elle aurait déjà choisi son coach !

Wejdene était une fan de The Voice, elle rêvait d’y être

Elle s’est fait connaitre grâce à son tube Anissa. En très peu de temps, elle est passée d’une simple influenceuse sur TikTok à une star de la chanson française. L’ascension spectaculaire de Wejdene a bouleversé le monde de la chanson française. De plus, ses chansons ne touchent pas seulement les jeunes de sa génération, mais aussi les personnes d’un certain âge. Pour preuve, l’homme politique français Jean-Luc Mélenchon, lorsqu’il s’est adressé à Emmanuel Macron, a repris un extrait de parole de la chanson Anissa qui dit « Tu hors de ma vue ».

Wejdene est actuellement sur un petit nuage. Toutefois, avant de devenir l’étoile qu’elle est aujourd’hui, la starlette de 16 ans était une adolescente comme toutes les autres. Elle avait son rêve et elle se projetait dans un futur où elle ferait carrière à la télévision. Ces détails sur son adolescence, la chanteuse les a révélés lors d’une interview qu’elle a accordée aux journalistes du Parisien le 26 septembre 2020.

En poursuivant ses révélations, l’influenceuse s’est exprimée comme suit : « J’ai toujours chanté. Quand je regardais The Voice, je voulais y être ». Toutefois, s’y prenant avec beaucoup d’humour, elle a poursuivi ainsi : « Attention toutefois ! J’ai des rêves qui ne durent pas longtemps. Parfois une semaine. Ensuite je passe à autre chose »

Amel Bent comme coach

Le projet de Wejdene de concourir dans The Voice était très précis. Elle voulait y participer pour être vue par le public. De plus, elle aurait déjà choisi son coach. Son choix se serait porté sur Amel Bent. La chanteuse de 16 ans a confié aux journalistes qu’à l’âge de 7 ans, elle adorait une vieille chanson d’Amel Bent intitulée « Ma Philosophie ». Sa mère serait également une véritable fan d’Amel Bent. De plus, comme l’actuel coach de The Voice vient de La Courneuve, la région de naissance de Wejdene, cette dernière et sa mère se sont facilement identifiées à elle. La star et sa maman ont qualifié Amel Bent d’excellente représentante de leur région.

Finalement, son rêve d’une participation dans The Voice ne s’est pas réalisé. Toutefois, il faut reconnaitre qu’elle est passée bien au-delà de ce rêve d’adolescence. Lorsqu’elle était de passage dans la célèbre émission Touche pas à mon poste, Wejdene a reparlé de son ascension inattendue. « Je chantais constamment dans ma chambre, mais j’avais honte. Puis je me suis affichée sur les réseaux sociaux, mais je ne voulais pas être connue… »

Ainsi, Wejdene ne s’imaginait pas connaitre autant de succès sans participer à The Voice. En effet, ce Télé-Crochet représentait pour elle la plus grande chance de révéler l’artiste caché en elle. Alors, n’ayant pas réalisé son rêve, la motivation de l’adolescente en rejoignant les réseaux sociaux était modeste. « Je voulais tout simplement que les gens de mon quartier le sachent » a-t-elle précisé. Pourtant, aujourd’hui, c’est la France toute entière qui reconnait ses talents.

En effet, Anissa, sorti le 27 mai 2020, totalise à ce jour plus de 60 millions de vues sur YouTube. De plus, le hit a été certifié single de platine au mois d’aout de cette année. Il faut dire que pour celle qui voulait juste impressionner les gens de son quartier, la roue du succès tourne en sa faveur, malgré ses petites fautes de grammaire. Sur ce dernier point, la chanteuse s’est expliqué comme suit : « Je vous assure, quand j’ai écrit la phrase, je voulais dire ‘Hors de ma vue’. Toutefois, j’ai rajouté ‘Tu hors de ma vue’. Pour moi, c’est du français, et ça l’est encore ! C’est la phrase de Wejdene, c’est ma phrase ». Manifestement, les fans de la chanteuse lui pardonnent ses petites fautes.