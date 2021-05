Will Smith complètement anéanti à cause du coronavirus : il prend une grosse décision…

Cela faisait plusieurs mois que personne n’avait eu de nouvelles de la part de l’acteur américain Will Smith. Certains de ses plus grands fans sont d’ailleurs encore très nostalgiques de l’époque où l’on pouvait le voir apparaître dans la série mythique du Prince de Bel-Air. Devenue culte en France et même partout dans le monde, certains ne se lassent pas d’ailleurs de voir encore les épisodes de cette série mythique sur les plateformes de streaming.

Très récemment, on a même pu apprendre une nouvelle incroyable qui n’a pu que ravir les plus grands fans de cette série. En effet, grâce à un partenariat pour le moins très ingénieux avec la plateforme de location Airbnb, certains fans vont pouvoir se rendre dans la maison du Prince de Bel-Air. De quoi pouvoir s’imaginer revivre cette période incroyable des années 90, que certains des plus grands fans de Will Smith n’ont pas oublié.

En revanche, certaines choses ont pu changer en une trentaine d’années, et il se trouve que cela ne concerne pas que des événements positifs, comme on a pu le découvrir encore très récemment avec l’année 2020…

Will Smith touché par le coronavirus, une épreuve terrible à vivre…

L’arrivée de la crise sanitaire du coronavirus dans le monde a pu faire beaucoup de dégâts dans le monde et notamment aux Etats-Unis. Avec à l’époque le président américain Donald Trump qui avait pu décider de ne pas prendre sérieusement la situation, on a pu voir malheureusement des milliers de décès dans le pays, ce qui a pu causer une véritable catastrophe. Mais surtout, on a pu constater que cette crise incroyable a pu avoir également des effets annexes que personne n’aurait pu prévoir par le passé.

On a notamment pu constater que certains acteurs et actrices ont pris énormément de poids en un an. Tout comme les français qui ont pris en moyenne 2 kilos pendant le premier confinement, il se trouve que certains américains ont également pris beaucoup de poids, et c’est le cas pour l’acteur américain Will Smith.

Des millions d’acteurs touchés dans le monde, un « embonpoint » insupportable pour certains

Dans le monde du cinéma, c’est une très grosse catastrophe : les acteurs et les actrices doivent parfois se trouver dans des situations physiques très particulières, notamment quand les interventions sur des tournages durent pendant plusieurs mois ou même pendant une année complète.

Il se trouve que Will Smith a pu prendre la parole à ce sujet pour faire une déclaration assez choquante. En effet, il n’a pas hésité à dénoncer cette situation très difficile dans laquelle il s’est trouvé, avec une prise de poids très importante à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Mais cette année, Will Smith a pu décider de prendre une décision assez importante, et cela risque de changer dans les prochains mois…

Will Smith prend une très grosse décision qui va influencer sa forme physique

C’est sur les réseaux sociaux que l’acteur Will Smith a donc décidé de faire une grosse révélation fracassante. En effet, bien qu’il ait pu décider d’assumer son poids, il a toutefois fait une grosse révélation qui risque d’impacter le reste d’avis…

Avec une bonne dose d’humour comme on peut souvent le voir, Will Smith a clairement annoncé qu’il allait tout faire pour pouvoir éviter de prendre du poids : le début d’un régime annoncé pour le Prince de Bel-Air ?