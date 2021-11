Will Smith passe à table, l’acteur qualifie ses relations intimes avec sa femme Jada de spectaculaire !

L’acteur Will Smith a rejoint le podcast The Oprah Conversation. C’est le moment idéal pour l’homme, qui fait un retour plutôt surprenant sur sa vie de couple avec la belle Jada Pinkett. Il se livre en toute quiétude sur ses relations intimes avec celle-ci. Ce sont, selon lui, des instants magiques et spectaculaires à la fois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Will Smith (@willsmith)

Les confidences de Will Smith sur son couple

Will Smith est actuellement en promotion pour son autobiographie. Cela, lui a nécessité de faire quelques entrevues qui se sont sans nul doute suivis de diverses révélations. L’acteur, sans aucune hésitation, s’est adonné à des confidences qui ont étonnés plus d’un. Il s’est principalement penché sur ses relations intimes avec la mère de ses deux enfants.

En effet, Oprah Winfrey a retrouvé dans l’autobiographie de l’acteur de 53 ans, des passages qui captent l’attention. On peut faire mention, de la partie qui détaille le programme des premières journées de Will lorsqu’il a épousé Jada Pinkett. On pouvait faire des découvertes plutôt hilarantes. « Nous avons bu tous les jours, nous avons fait l’amour plusieurs fois par jour pendant quatre mois consécutifs » pouvait-on lire. Un passage qui n’a pas manqué d’amuser Will Smith en question.

Il s’adresse cette fois, à Oprah et affirme « Cela a fini par être beaucoup plus complexe que ça ». Il poursuit en déclarant que « ces premiers jours de luxure étaient spectaculaires ». Visiblement, Will Smith semble en avoir bien joui et ne s’en plaint aucunement. Tout porte à croire qu’il se porterait volontiers de le refaire s’il avait l’occasion avec sa charmante épouse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Will Smith (@willsmith)

Will Smith et Jada Pinkett : un couple durable

Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1994. C’était au moment où, la belle Jada auditionnait pour le rôle de la petite amie du personnage incarné par Will Smith dans le film Le prince de Bel-Air. Le rôle en question a été finalement attribué à l’actrice Nia Long. Will et Jada sont tout de même devenus amis par la suite. Ils se sont dits oui, depuis le 31 décembre 1997.

Le couple emblématique a un fils du nom de Jaden Christopher Syre Smith. Il est né en juillet 1998. Leur fille Willow Camille Reign Smith quant à elle, est née en octobre 2000. Jada est également la belle-mère de Trey Smith, un jeune homme né d’une précédente relation de Will avec Sheree Zampino.

Il faudrait reconnaître que Will a été spécialement séduit par le physique de Jada mais aussi par ses riches conversations. Il déclare « Je n’ai jamais rencontré une autre personne avec qui je me connecte dans une conversation de manière plus heureuse et productive que Jada ». C’est cette entente réellement parfaite qui a été pendant longtemps le socle de leur relation. C’est la véritable raison de la longévité de son couple selon Will Smith. Tout compte fait, l’acteur a de quoi être fier de la petite famille qu’il s’est donné la peine de construire.