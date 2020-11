Wonder Woman 1984 au cinéma en France le 16 décembre ? Le gouvernement réfléchirait à une réouverture prochaine des salles !

Dans un monde idéal sans épidémie de coronavirus, Wonder Woman nous aurait offert sa dernière aventure cinématographique avec Gal Gadot en juin dernier, au début de l’été, comme pour lancer une saison riche en blockbusters. Mais la réalité, nous la connaissons. Frileux à l’idée de perdre de l’argent, la plupart des studios ont refusé de sortir leurs gros films en salles. Warner Bros est pourtant allé à contre courant d’un Disney (qui a préféré sortir Mulan sur sa plateforme de streaming) en sortant Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, au cinéma. Et si les chiffres sont encourageants en cette période (plus de 300 millions au box-office mondial), ils ne sont pas assez bons pour amortir le coût de production et publicitaire de l’oeuvre. On se demandait ce qu’allait devenir Wonder Woman 1984 (issu du même studio), et nous avons enfin la réponse.

La Warner est consciente qu’une sortie uniquement en salles est synonyme aujourd’hui de pertes financières conséquentes. Ces films coûtent plusieurs dizaines de millions de dollars (on dépasse de plus en plus facilement les 200 millions), le but est donc de s’assurer le plus de profit possible (ou, au pire, de ne pas perdre d’argent). Disney a vu juste en sortant Mulan sur Disney+ puisque la firme garde pour elle tout l’argent récolté, elle qui est à la fois productrice et distributrice. Elle n’a pas à partager ses recettes avec les exploitants de salles et il est raconté en coulisses que le succès a été au rendez-vous et que l’entreprise est rentrée dans ses frais.

Cela a sans doute donné des idées à la Warner qui voit là une occasion de promouvoir sa plateforme de streaming encore timide, HBO Max. Avant que la version director’s cut de Justice League ne fasse l’évènement l’année prochaine, Wonder Woman 1984 sera une belle entrée en matière puisque le film sortira au cinéma le 25 décembre prochain, mais également su HBO Max le même jour, comme l’a annoncé le studio :

« En ces temps sans précédent, nous devons faire preuve d’inventivité pour faire avancer notre activité tout en continuant à servir au mieux nos fans. […] Nous sommes conscients que beaucoup de spectateurs ne peuvent pas retourner au cinéma à cause de la pandémie, c’est pourquoi nous voulons aussi leur donner la possibilité de voir Wonder Woman 1984 sur notre plateforme HBO Max« .

En marge de ce communiqué, l’actrice principale qui porte ses (magnifiques) traits à la plus célèbre des Amazones a annoncé la nouvelle à ses fans sur le réseau social :

« C’EST L’HEURE. Cela fait longtemps que nous attendons. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excitée à l’idée que vous allez bientôt voir le film. Cela n’a pas été une décision facile à prendre, et nous n’aurions jamais pensé devoir décaler la sortie du film aussi longtemps, mais la COVID est arrivée dans notre monde. On pense que le film n’aura jamais été aussi pertinent et nous espérons qu’il apportera de la joie, de l’espoir et de l’amour dans vos coeurs. Wonder Woman 1984 est très spécial pour moi et je ne peux qu’espérer qu’il le soit pour vous aussi. Nous avons mis tout notre coeur et toute notre âme dans ce film. Donc… vous pourrez le voir AU CINÉMA (ils font un travail merveilleux pour assurer la sécurité de tous), mais également sur HBOMAX depuis chez vous. Je vous envoie plein d’amour. S’il vous plait, soyez prudents et portez un masque. Bonnes vacances à tous. Laissons la lumière briller !« .

Un message plein d’espoir et d’excitation qui montre à quel point la comédienne semble fière de ce film et heureuse que le public le découvre enfin. Cela fait en tout cas une très belle promotion pour la plateforme de streaming qui a cependant quelques succès derrière elle, comme l’émission Selena + Chef, renouvelée pour une saison 2 sitôt sa première saison dévoilée aux téléspectateurs.

Pour les pays qui n’ont pas HBO MAX (comme la France), il est annoncé que le film sera disponible au cinéma dès le 16 décembre. Or, le gouvernement pencherait justement pour une réouverture des salles en cette période (on parle du 9 ou 16 décembre).