Xavier Dupont de Ligonnès : exclusif, découvrez ces nouvelles images incroyables avant le drame

Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : ses proches pensent qu’il est encore en vie

Ces dernières semaines, il ne se passe pas une seule journée sans que l’on apprenne une nouvelle information très étonnante en ce qui concerne Xavier Dupont de Ligonnès, et le moins que l’on puisse dire c’est que chaque nouvelle information fait vraiment froid dans le dos. On se souvient notamment ces dernières semaines des prises de parole d’un proche de Xavier Dupont de Ligonnès qui avait pu faire une déclaration très étonnante.

En effet, ce dernier a pu raconter que peu de temps avant sa disparition, Xavier Dupont de Ligonnès avait pu dévoiler à son ami qu’il avait voulu se rendre en Australie dans quelques temps. Une idée de voyage que le père de famille aurait bel et bien pu mener à exécution après avoir décidé de commettre l’irréparable.

Mais ce n’est pas le seul témoignage troublant dans cette affaire qui est assez sordide, il faut bien le dire. Dans de récentes déclarations, on a en effet pu apprendre que la mère de Xavier Dupont de Ligonnès avait pu penser contre toute attente que son fils était bien encore en vie après toutes ces années. En effet, comme elle a pu le mettre en avant, son fils Xavier Dupont de Ligonnès lui a dit un « aurevoir » et non un « adieu ». Une façon de lire les mots très particulière mais qui pourrait bel et bien amener à l’issue de cette histoire qui n’est clairement pas du tout comme les autres.

Xavier Dupont de Ligonnès : des reportages qui se multiplient autour de lui

Cela fait maintenant plusieurs années que l’on a malheureusement pu apprendre l’histoire tragique de Xavier Dupont de Ligonnès et de ses proches, mais personne n’aurait pu être en mesure qu’autant de temps après nous n’ayons pas de nouvelles du principal intéressé qui est soupçonné d’avoir pu commettre le pire auprès de ses proches qui ont dû vivre un vrai cauchemar dans leurs derniers instants de vie.

Depuis, on ne compte plus le nombre de récits autour de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, avec notamment un reportage incroyable qui a été diffusé sur Netflix ces derniers mois et qui a fait de nouvelles révélations, mais également dans la presse nationale avec deux numéros exclusifs sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès dans le magazine Xavier Dupont de Ligonnès qui a pu réussir à mener une enquête très complète sur le père de famille.

Plus récemment, on a aussi pu découvrir contre toute attente un reportage sur BFM, la chaîne d’informations, qui n’a clairement laissé personne indifférent pendant cette période très particulière…

Xavier Dupont de Ligonnès : un reportage dévoile des images inédites de l’affaire

C’est donc dans un reportage consacré à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès que BFM a pu avoir l’occasion de diffuser des images exclusives du père de famille qui est soupçonné d’avoir commis le pire auprès de ses proches.

Dans cette scène, on peut voir notamment une image vraiment terrifiante de Xavier Dupont de Ligonnès en train de s’entraîner dans un stand de tir. Quand on sait que les proches du père de famille ont été abattus quelques semaines après, cela à de quoi faire peur…