Xavier Dupont de Ligonnès : Son meilleur ami fait des révélations bouleversantes sur TPMP !

Autrefois, Bruno de Stabenrath était le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès. Les deux hommes se sont rencontrés en 1977 alors qu’ils étaient dans un lycée privé de Versailles. Ils se sont très vite rapprochés et avaient plusieurs centres d’intérêt commun. Xavier et Bruno étaient tous les deux de grands fans de rock et attachés à la tradition catholique. Plus tard, Bruno était devenu comédien et auteur. Il était même présent au mariage de son meilleur ami avec Agnès. Il connaît également ses quatre enfants qui ont été froidement assassinés par leur père. Bruno de Stabenrath a été invité sur les plateaux de TPMP et a révélé les endroits où Xavier Dupont de Ligonnès se cacherait d’après lui.

Bruno est absolument persuadé que le meurtrier est encore vivant !

Le 15 octobre dernier, l’écrivain a sorti un ouvrage qu’il a intitulé L’ami impossible. Lorsqu’il avait appris la disparition de son ami et le meurtre de sa famille, il s’était immédiatement dit que le père de quatre enfants était coupable. Aujourd’hui plus que jamais, Bruno de Stabenrath est persuadé que son ancien meilleur ami est toujours vivant.

Il l’avait d’ailleurs réaffirmé devant Cyril Hanouna. C’était le mercredi 21 octobre dernier qu’il a fait des déclarations étonnantes sur Xavier Dupont de Ligonnès. Il est possible que ses révélations soient des pistes sérieuses pour découvrir où se terre l’homme le plus recherché de France depuis de nombreuses années.

Où se cacherait le meurtrier d’après Bruno de Stabenrath ?

Quand Cyril Hanouna avait demandé à Bruno l’endroit où il pense que le meurtrier s’est réfugié, le comédien a évoqué plusieurs possibilités. Il a d’abord parlé de la Thaïlande en insistant sur le fait que cette probabilité est assez forte. En effet, il n’existe aucun accord d’extradition entre ce pays et la France. L’auteur a également avancé d’autres théories parmi lesquelles se trouve celle qu’il appelle « la théorie des trois frontières ».

L’ancien meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès explique que lorsqu’une personne se cache dans le nord de la Thaïlande, et qu’elle est près du Laos, de la Birmanie ou du Vietnam, il est possible de franchir la frontière en une seule nuit. Des révélations bien étonnantes qui pourraient expliquer pourquoi le meurtrier n’avait pas été retrouvé durant toutes ces années.

L’acteur a émis une seconde possibilité : celle de l’Amérique du Sud. En effet, Bruno a déclaré que Xavier Dupont de Ligonnès parle couramment espagnol. En plus de cet atout, il est brun avec des yeux noirs et que cela pourrait le faire fondre dans la masse. Ce trait de caractère est celui de nombreux espagnol et le meurtrier peut passer inaperçu dans la foule.

Une dernière possibilité

Devant un Cyril Hanouna ébahi, les révélations de Bruno continuaient de choquer la foule. Cependant, il ne s’est pas arrêté sur les deux premières thèses. Il en a émis une toute dernière. Pour Bruno, si Xavier n’était ni en Thaïlande ni en Amérique du Sud, la dernière possibilité serait l’Australie.

L’auteur de l’œuvre L’ami impossible a poursuivi ses déclarations en affirmant que le meurtrier parlait beaucoup de ce pays. Même son fils Arthur en parlait de son vivant. Il est donc probable que Xavier Dupont de Ligonnès s’y cache vu que c’est assez loin de la France. Néanmoins, plusieurs interrogations perdurent autour de ces suppositions.