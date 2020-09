Xavier Dupont de Ligonnès : son meilleur ami plonge dans la dépression et se suicide !

La tuerie de Nantes orchestrée par Xavier Dupont de Ligonnès ne s’en est pas arrêtée là.

Les retombées d’un drame insupportable…

Cela fait pratiquement neuf années que l’homme le plus recherché de France reste toujours introuvable. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d’avoir mis fin à la vie de son épouse ainsi que de leurs quatre enfants à Nantes durant l’année 2011 continue de donner du fil à retordre aux enquêteurs.

Le 6 août dernier, de nouvelles révélations ont été émises par le magazine « Society » laissant apparaître les véritables causes de la mort des deux meilleurs amis du présumé meurtrier. Aussi fascinante qu’intrigante, l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès a eu des dommages sur la vie de ses proches au point de les détruire.

Michel Rétif, le premier qui finira au bord du gouffre

Après la disparition de l’homme tant recherché en France, d’autres nouvelles tristes frapperont ses proches. Tout d’abord, c’est Michel Rétif qui en paiera le prix. Ami du couple à l’époque, Michel a d’ailleurs eu à participer à des plans à trois nous révèle le magazine. À voir la suite des événements, on pourrait comprendre que cela a été difficile pour cet ami ‘’intime’’ du couple de se remettre du meurtre non élucidé, même après de nombreuses années écoulées.

Suite à la perte de son emploi, Michel Rétif ne tardera pas à se noyer dans l’alcool. Le meilleur ami d’autrefois d’après les explications de Society était devenu carrément méconnaissable par son entourage. C’est ce qu’affirme tout au moins l’enquête dévoilée le 6 août dernier. Déjà, l’homme en question a commencé à prendre des distances avec ses proches, et perdra sa femme par la suite après que cette dernière ait essayé tant bien que mal de lui faire surmonter cette triste épreuve.

Le 20 janvier 2018 après une interview de l’ami de Xavier de Ligonnès accordée à France 2, celui-ci transmettra à ses amis son souhait de les voir le plus tôt possible via un SMS. Nous sommes le dernier week-end de février, et c’était le jour du rendez-vous pressant de Michel avec ses amis. C’est à cette occasion qu’il annoncera à son ex-femme, à Laurent un de ses amis et d’autres, qu’un cancer lui a été diagnostiqué et qu’il mettrait fin à ses jours dans peu de temps. Le vendredi 2 mars 2018, on apprit le suicide de Michel Rétif.

Emmanuel Teneur succombe également

Michel n’a pas été le seul à avoir mal vécu les périodes ayant succédé au quintuple meurtre présumé de son meilleur ami. Au rang des victimes, on comptera également Emmanuel teneur qui de plus, éprouvait des sentiments pour le tueur de Nantes.

Un peu comme Michel, Emmanuel n’avait plus de boulot, et entre tristesse et dégoût, finira par plonger sa vie dans l’alcool. La polyarthrite rhumatoïde dont il souffrait lui faisait profiter d’une pension d’invalidité. Bien qu’ayant été placé dans une maison de repos de l’Essonne en fin 2011 par sa sœur Hélène, l’homme apprit être atteint d’une cirrhose du foie et fut transféré d’urgence à l’hôpital.

Emmanuel Teneur succombera suite à une crise cardiaque consécutive à une embolie pulmonaire dans la matinée du 18 janvier 2020. Pour un homme déjà au bord de la grande dépression, il n’en fallait pas plus pour que ce dernier rende l’âme. C’est donc ainsi que le second meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès s’en alla également, faisant donc partie intégrante des dommages collatéraux d’un meurtre dont l’auteur est toujours recherché.