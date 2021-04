Xavier Dupont de Ligonnès sur le point d’être retrouvé : un proche prend la parole et fait de nouvelles déclarations

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles révélations sur l’histoire assez terrifiante de Xavier Dupont de Ligonnès. En effet, on a pu découvrir encore récemment des nouveaux faits très étonnants sur le père de famille qui aurait pu avoir l’occasion d’avoir des gestes irréparables sur sa famille, avec une issue assez tragique dont nous avons malheureusement tous et toutes entendu parler aujourd’hui.

Depuis que l’on a pu apprendre le décès de sa famille, les enquêteurs sont sur de nombreuses pistes, mais depuis plusieurs années il se trouve que ces dernières ne mènent à rien et pour l’instant personne ne pourrait être en mesure de dire que Xavier Dupont de Ligonnès est bel et bien en vie. Pourtant, dans la presse, on a récemment pu apprendre de nouvelles révélations d’un de ses proches qui pourrait vraiment tout changer…

Si pour le moment les enquêteurs n’ont pas encore pu trouver Xavier Dupont de Ligonnès, cela pourrait bel et bien être une question d’heures ou de jours à en croire certains spécialistes qui sont persuadés que l’affaire est tout juste sur le point d’arriver à son terme. Nous n’avons en effet actuellement aucune preuve que Xavier Dupont de Ligonnès est encore bel et bien en vie, mais certains de ses proches en sont persuadés et ils pensent que l’affaire pourra être bientôt résolue…

Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : bientôt de nouvelles réponses pour savoir ce qui a pu se dérouler ?

Alors que toute la famille Xavier Dupont de Ligonnès a pu disparaître dans des conditions assez affreuses ces dernières années, tout le monde se pose de nombreuses questions sur la condition de Xavier Dupont de Ligonnès actuellement, que l’on ne sait pas retrouver jusqu’à maintenant.

On a toutefois pu avoir l’occasion de découvrir des images en vidéo après le départ de sa maison, mais pour le moment il n’y a absolument rien qui permettrait d’affirmer quoi que ce soit concernant la position de Xavier Dupont de Ligonnès en France ou à l’étranger.

On a même pu voir récemment sur M6 un téléfilm en deux parties qui était très intriguant sur cette affaire, où l’on a pu en savoir un peu plus sur la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès, qui reste toutefois assez mystérieuse, c’est le moins que l’on puisse dire…

Xavier Dupont de Ligonnès : un proche pense savoir où il se cache et il pourrait être bientôt retrouvé

C’est dans le livre L’ami impossible que l’on a pu apprendre des révélations fracassantes de la part de Bruno de Stabenrath : ce dernier révèle en effet que Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu partir en Australie.

Comme il a pu l’évoquer dans une interview, Bruno de Stabenrath aurait indiqué que l’homme prévoyait de partir dans ce pays dans peu de temps : on ne sait pas si Xavier Dupont de Ligonnès est encore en vie après avoir pu réaliser de tels actes, mais c’est une piste pour le moins intéressante !