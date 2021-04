Xavier Dupont de Ligonnès va « réapparaître » selon sa mère qui fait des révélations

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles informations complètement dingues en ce qui concerne Xavier Dupont de Ligonnès. En effet, le père de famille qui était au coeur de l’actualité ces dernières années a pu une nouvelle fois faire parler de lui sans forcément le vouloir à travers ses proches qui en ont profité pour pouvoir prendre la parole et raconter ce qu’ils pensent être la vérité en ce qui concerne cette histoire qui est vraiment tragique, c’est le moins que l’on puisse dire.

Cela fait maintenant plusieurs années que le mystère autour de Xavier Dupont de Ligonnès reste complètement entier : personne n’est en mesure de savoir à l’heure actuelle si l’homme a pu réaliser le pire avec sa famille ou s’il s’agit purement et simplement d’un malentendu, bien que tout le monde pense le contraire. On a en effet pu découvrir une lettre qui est assez inquiétante et qui porte vraiment à confusion : mais s’agit-il vraiment de la réalité ou bien plutôt d’une supercherie de la part de Xavier Dupont de Ligonnès ?

Xavier Dupont de Ligonnès est-il dans un autre pays pour changer de vie ?

Tout le monde se demande aujourd’hui où pourrait bien se trouver Xavier Dupont de Ligonnès et surtout s’il est encore vivant ou mort. On a récemment pu voir à son sujet un téléfilm en deux parties sur M6, avec des messages complètement bouleversants et de nouvelles révélations en ce qui concerne Xavier Dupont de Ligonnès.

Mais ce n’est pas tout, car il se trouve que le magazine Society a pu également consacrer deux numéros entiers à cette affaire qui n’a pas fini de dévoiler l’ensemble de ses secrets, comme on a pu le découvrir en effet contre toute attente avec des témoignages de proches qui n’avaient pas pu prendre la parole jusque là. Cela a été aussi le cas pour Netflix qui a pu avoir l’occasion de consacrer un documentaire inédit.

Dans celui-ci, on peut voir un ancien ami proche de Xavier Dupont de Ligonnès témoigner, qui a par la suite pris la parole notamment dans l’émission de Cyril Hanouna Touche Pas à Mon Poste. Dans des révélations complètement choquantes, on a en effet pu apprendre que Xavier Dupont de Ligonnès avait pour projet de partir assez prochainement dans un tout autre pays : l’Australie !

Mais si ce dernier est persuadé que son ami aurait pu partir dans un tout autre pays pour pouvoir changer de vie demain, il se trouve que sa mère a un tout autre avis sur la question…

Xavier Dupont de Ligonnès va-t-il revenir bientôt en France ?

En effet, on a pu apprendre récemment que la mère de Xavier Dupont de Ligonnès pensait que son fils allait pouvoir bientôt réapparaître, et cela pour des raisons qui lui semblent assez évidentes et même troublantes.

Dans le mot que Xavier Dupont de Ligonnès lui a adressé, ce dernier ne déclare pas son « adieu », mais simplement un « aurevoir ». Derrière ce message, il se pourrait bien que Xavier Dupont de Ligonnès ait laissé derrière lui un message troublant, mais pour le savoir il va falloir être encore très patient…