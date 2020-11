Xavier Dupont de Ligonnès en vie à 99 % : les déclarations chocs du beau-frère du suspect !

Alors que le mystère plane toujours sur cette sombre histoire de meurtre, les journalistes du Quotidien sont allés à la rencontre de la famille du désormais tristement célèbre Xavier Dupont de Ligonnès. Et pour eux, cela ne fait aucun doute : le célèbre fugitif est encore vivant !

Cette sombre histoire qui défraie la chronique

Xavier Dupont de Ligonnès, voici un nom qui passionne les Français depuis déjà de longs mois et qui fait la Une des médias à la moindre nouvelle information ou au moindre rebondissement. Enquêtes, articles, séries, documentaires, cette histoire envahit littéralement nos écrans depuis qu’elle a été révélée au grand public.

Et pour cause, aussi macabre soit-il, le mystère est toujours entier.

Pour ceux qui auraient coupé leurs télés et leurs téléphones depuis déjà plusieurs mois, Xavier Dupont de Ligonnès, est un père de famille qui est accusé d’avoir décimé toute sa famille (Agnès sa femme, ses 4 enfants et ses deux labradors) avant de les enterrer sous la terrasse de la maison familiale en avril 2011. À ce drame sordide, s’est ensuite ajoutée la disparition du principal suspect qui n’a jamais redonné signe de vie depuis.

Cette sombre histoire aurait pu s’arrêter là, mais au cours de l’enquête, la police a su prouver que Xavier Dupont de Ligonnès avait acheté le matériel nécessaire pour commettre le crime, faisant de lui le seul et unique suspect de l’affaire.

Il y a quelques mois, les enquêteurs ont également procédé à une fausse arrestation en pensant avoir enfin mis la main sur le coupable.

Mais ce dernier n’ayant jamais refait apparition, une question est aujourd’hui sur toutes les lèvres : Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore vivant ?

Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours en vie ?

Pour son ami du lycée Bruno de Stabenrath, cela ne fait aucun doute : Xavier Dupont de Ligonnès est encore vivant et ce dernier se cache pour ne pas avoir à répondre de ses actes.

Bruno de Stabenrath était même allé plus loin lors d’une interview donnée sur Europe 1, en affirmant en avoir “la conviction intime », sachant que Xavier Dupont de Ligonnès était très loin d’être le type d’« homme à se donner la mort ». Pour ce dernier, le fugitif serait simplement parti se cacher dans un pays où les extraditions sont interdites, comme certains pays d’Amérique du Sud, « la zone des trois frontières » (entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam), en Thaïlande ou en Malaisie.

Mercredi 11 novembre, le Quotidien revenait sur une particularité très spéciale du clan Dupont de Ligonnès. Ces derniers ont fondé une secte officiellement présentée comme un groupe de prière, l’Église de Philadelphie, qui aurait potentiellement pu aider le fugitif à s’enfuir hors des frontières francophones.

L’un des journalistes de l’émission Azzeddine Ahmed-chaouch s’est donc rendu cette semaine dans les Côtes-d’Armor, au château de la Brière, là où l’Église de Philadelphie a pris l’habitude de se réunir.

Le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès fait des révélations

Bien que les membres de l’Église se soientt défendu d’appartenir à une secte et d’avoir potentiellement aidé le fugitif à se cacher puis à s’échapper, tous sont convaincus d’une chose : Xavier Dupont de Ligonnès est encore de ce monde.

Le journaliste de Quotidien s’est ensuite rendu en région parisienne pour rencontrer la mère, la sœur et le beau-frère du suspect. Et là encore les avis étaient tranchés.

Alors que la mère et la soeur de XDDL n’ont pas souhaité s’étendre sur le sujet, Bertram de Verdun, son beau-frère a rapidement pris la parole. Et pour lui non plus ça ne fait pas l’ombre d’un doute : « Pour l’instant, je vous le dis à 99 %, c’est ma conviction, c’est qu’il est toujours vivant. »