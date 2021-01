Xavier Dupont de Ligonnès : une blague trop choquante de cette actrice française surprend les internautes !

Si après toutes ces années, l’histoire de Xavier Dupont de Ligonnès fascine encore autant la France, et même pendant cette période de crise sanitaire du coronavirus, ce n’est pas un hasard ! En effet, cette histoire a tout d’un bon thriller qui fait froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire…

Xavier Dupont de Ligonnès : cette histoire n’a pas fini de révéler tous ses mystères et pourrait avancer…

Si l’histoire de Xavier Dupont de Ligonnès intéresse autant les français, c’est sans doute car elle contient de nombreux ingrédients mystérieux qui ont de quoi mener une véritable enquête ! Les preuves contre ce dernier sont en effet bien là, et pourtant personne n’est en mesure d’affirmer avec la plus grande certitude ce qu’il a pu faire ou non, le soir où sa famille a malheureusement été violemment tuée. Il y a tout juste quelques mois, c’est même la plateforme de streaming Netflix qui diffusait un documentaire incroyable sur tout le parcours de Xavier Dupont de Ligonnès.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Society (@societyofficiel)

On pouvait voir notamment un témoignage inédit d’un de ses meilleurs amis, qui prenait la parole pour la première fois sur cette enquête incroyable. Mais si les films et les documentaires n’ont pas réussi à faire avancer l’enquête, on ne peut que constater que cet homme fascine les français. D’ailleurs, on a même pu découvrir un téléfilm en deux parties à son sujet plus tôt en 2020, et les français qui l’ont vu ont été choqués par la ressemblance de Arnaud Ducret avec ce dernier dans “Un homme ordinaire”. Ayant réalisé un gros carton d’audience sur M6, l’affaire est encore en cours, et tout le monde est en attente de savoir la vérité à ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaud DucretOFF (@arnaud.ducret)

Mais à côté de cela, certaines personnalités françaises n’hésitent pas à s’amuser de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, comme par exemple l’actrice et comédienne Frédérique Bel !

Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : l’actrice Frédérique Bel choque les internautes avec une blague déplacée !

En ce début d’année 2021, tous les acteurs, chanteurs, et autres célébrités françaises ont tenté tant bien que mal de fêter une année réussie d’une façon originale. Bien que certains se contentent de souhaiter une bonne année, d’autres comme Frédérique Bel ou encore le chanteur Julien Doré en profitent pour partager des tweets humoristiques. C’est le cas d’un compte parodique sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui a tweeté en ce début d’année ce qui suit :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frédérique Bel , Actrice (@frederiquebel_)

Faisant référence au fameux dicton qui dit “bonne année, bonne santé”, en ajoutant que la famille est importante, il n’en a pas fallu plus à l’actrice pour partager ce tweet qui est à hurler de rire, bien qu’il soit tout de même assez dérangeant. En effet, Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’être l’auteur de la “tuerie de Nantes”, et on pourrait difficilement croire qu’il souhaite une bonne année à toutes les familles alors qu’il aurait pu tuer la sienne selon l’enquête qui est encore en cours actuellement.

Bien que certains internautes se sont trouvés assez amusés de voir la star française partager une image d’un compte parodique des réseaux sociaux, d’autres ont trouvé le geste de la comédienne très déplacé ! En effet, cette dernière est notamment suivie par certains adolescents très jeunes sur Instagram, et on comprend qu’une déclaration comme celle-ci puisse ne pas être bien comprise par l’ensemble de son public, même si pour elle il s’agit avant tout d’une remarque très sarcastique !