Xbox frappe très fort ! La Xbox All Access annoncée à 24,99€/mois avec accès à plus de 100 jeux de qualité !

Cette offre permet de bénéficier de 100 jeux de très bonne qualité ainsi que la dernière génération de console Xbox.

De multiples avantages pour un montant mensuel qui n’affecte pas beaucoup le portefeuille.

Microsoft souhaite mettre plus d’options à la portée des utilisateurs de Xbox afin qu’ils puissent migrer plus facilement vers la toute nouvelle génération de console. C’est alors qu’après avoir rendu publique la date de disponibilité ainsi que le prix des deux dernières consoles Xbox, le géant de l’informatique a annoncé ce mercredi 16 septembre 2020 que le service d’abonnement Xbox All Access sera prochainement disponible en France.

Ce service est déjà accessible pour les joueurs qui résident aux États-Unis. Il permet à ceux qui s’y abonnent d’obtenir la toute dernière génération de console Xbox, dont la Xbox séries S et la Xbox séries X. Ce service permet également aux joueurs d’accéder à un catalogue de 100 jeux de qualité exceptionnelle qui se jouent sur console, sur PC, ou bien sur les appareils Android. Tout cela pour 24,99 euros par mois pendant 24 mois.

À ce prix, qui est, certes, un prix de base, les joueurs peuvent plus facilement obtenir la console Xbox Séries S. Ce dernier est normalement proposé cash au prix de 299,99 euros. Toutefois, pour les joueurs beaucoup plus exigeants en termes de qualité et de puissance, ils peuvent se doter de la console Xbox Séries X. Proposé à un prix cash de 499,99 euros, les tarifs du Xbox All Access pour Xbox Séries X sont de 32,99 euros par mois.

Par ailleurs, selon Microsoft, l’avantage avec le Xbox All Access est de permettre la découverte de nouveaux titres des Xbox Game Studios, à l’instar de Halo Infinite, et ce, le jour de leur sortie. De plus, les abonnées du Xbox Game Pass Ultimate, ainsi que ceux du Xbox Game Pass pour PC bénéficieront d’un abonnement EA Play sans le moindre coût en surplus. À noter qu’EA Play propose 60 titres de son catalogue, dont les célèbres Need for Speed Heat, FIFA 20, Les Sims, etc.

Ainsi, avec le Xbox All Access, les abonnées pourront répartir le paiement sur les 24 mois de l’abonnement, ce qui allège énormément. En effet, il faut savoir que le prix d’achat d’une Xbox Séries S que l’on ajoute à la souscription au Game Pass donne un total de 540 euros cash. Si l’on ajoute encore l’offre All Access, le total revient à 600 euros. Ce montant est assez élevé à tel point qu’il peut ne pas être à la portée de tout le monde. C’est pourquoi Microsoft joue la carte du prix mensuel abordable.

Cependant, il faut se mettre en tête qu’il s’agite d’un crédit qui s’étend sur une longue période. Le fait de ne pas l’honorer pourrait pénaliser l’acquéreur. Ce dernier devra alors payer des frais de pénalité pour non-respect de l’engagement. Quoi qu’il en soit, cette offre permet à ceux qui ont des budgets limités de s’offrir une Xbox sans trop affecter leur portefeuille.

Xbox All Access : disponible dans 12 pays pour cette année.

Avec Xbox All Access, Microsoft sort des États-Unis et part à la conquête de nouveau territoire dans le monde. En effet, après une période de test 100 % réussi dans le pays de l’oncle Sam, le géant de l’informatique a fait savoir que ce service d’abonnement allait être disponible dans 11 autres pays, dont l’Australie, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, la Corée du Sud, la Suède et le Royaume-Uni.

Pour la France en particulier, la date de disponibilité du Xbox All Access n’a pas encore été communiquée. Toutefois, on sait que ce sera aux alentours des vacances de Noël, soit à peu près un mois après le lancement des Xbox séries X et Xbox séries S qui se fera le 10 novembre 2020.