Yannick Noah : le chanteur « au fond du gouffre » suite à sa séparation avec Isabelle Camus après 17 ans de vie commune !

Des chemins qui se séparent

L’idylle entre Yannick Noah et Isabelle Camus est celle qui a tenu le plus longtemps pour l’artiste. En effet, durant ces 60 années, l’artiste a eu trois relations sérieuses. La première a été avec Cécilia Rhode, mère de Joakim et Yelena. Ensuite, l’ancien tennisman s’était marié avec Heather Stewart-Whyte, vers la fin des années 90. Avec cette dernière, Yannick Noah a également eu deux enfants, notamment Elijah et Jénayé.

Enfin, en 2003, le chanteur a décidé d’épouser Isabelle Camus. Entre les deux tourtereaux, il a été question de coup de foudre. Ils se sont dit « oui » à peine un an après leur rencontre. Ils ont symbolisé leur amour par la naissance de leur fils Joalukas, aujourd’hui âgé de 16 ans.

Bien qu’Yannick Noah et Isabelle Camus aient partagé de beaux moments, ils n’ont pas résisté à leurs pires moments. Depuis de nombreux mois, le tennisman reconverti en chanteur devenait de plus en plus insupportable aux yeux de la pétillante blonde. C’est le confinement qui a eu raison de leur union. Dès lors, à peine déconfinée, la meilleure amie de Laeticia Hallyday a repris son indépendance, loin de son ex-mari.

Cet été, les deux anciens amoureux vivaient leur vie de chaque côté. Isabelle Camus a pris ses valises pour rejoindre la Corse. Un moment dont lequel elle a pu profiter d’extraordinaires vacances. Quant à Yannick Noah, il semblait « au fond du gouffre », selon un intime du couple, au Pays basque.

Face à cette malheureuse nouvelle, les fans du couple n’étaient pas surpris. En effet, ces deniers l’avaient déjà appréhendée. Pour cause, depuis plusieurs semaines, le couple n’apparaissait plus ensemble sur les réseaux sociaux. Leur dernière parution ensemble en public remonte en juin dernier. Ce jour-là, la productrice d’« Un gars, une fille » a publié une photo sur son compte Instagram. Sur le cliché, les internautes pouvaient voir toute la famille réunie, pour l’anniversaire de Joalukas. En légende, la jeune femme de 56 ans a écrit : « Il manque une partie de la famille, éparpillée à travers le monde, mais nous pensons à eux du fond du cœur ».

Un homme à succès

Si la vie amoureuse de Yannick Noah est loin d’être parfaite, sa vie professionnelle est bien le contraire. Il a extraordinairement réussi dans sa carrière. Il a même été élu comme personnalité préférée des Français, depuis les années 2000.

Yannick Noah a commencé sa carrière dans le monde du tennis. Dans ce dernier, il a été admiré grâce à sa performance hors pair. Tel est le cas de sa victoire lors du tournoi de Roland-Garros, en 1983, quand il n’a eu que 23 ans. Par la suite, le grand tennisman devenait capitaine et coach.

Pendant son mandat, il a conduit les Français vers deux victoires en coupe Davis, en 1991 et 1996.

Après des années dans le monde du sport, Yannick Noah s’était reconverti dans la musique. Il a gagné sa popularité grâce à son charisme singulier, sa bienveillance, ainsi que sa simplicité. En 1991, l’artiste a produit son premier album « Black & What ! », suivi de la deuxième « Urban Tribu », sorti en 1993. Yannick Noah a connu des hauts et des bas dans sa carrière en tant que chanteur.

Toutefois, il a retrouvé ses marques et ses fans grâce à son 8e album, « Frontières ». Dans ce dernier, il a su reconquérir le cœur de son public avec ses titres « Angela », et « Hello ». En septembre 2010, il remplit le Stade de France devant 80 000 personnes. Tout cela pour dire que Yannick Noah a bel et bien eu un succès incontestable durant son parcours.