Yannick Noah : Le chanteur pète les plombs en plein embouteillage à propos du confinement !

C’est le re-confinement en France depuis le jeudi 29 octobre 2020. Personne n’est content, mais personne n’a le choix. Alors qu’il est pris dans un bouchon, Yannick Noah n’en peut déjà plus, et sa vidéo suscite des réactions sur la toile.

Yannick Noah une vie d’artiste

Après avoir fait remporter des trophées au tennis français, Yannick Noah a raccroché et s’est intéressé à sa 2e passion, la musique. Depuis, sa voix a traversé les frontières, et ses tubes ont fait danser le monde entier. On se rappelle encore des titres : Métisse, Saga Africa, Les Lionnes, ou encore Aux arbres citoyens.



En plus de sa carrière musicale, Yannick Noah est revenu plus tard à ses vieux amours qu’est le tennis, dont la passion ne l’a jamais vraiment quitté. Cependant, il y est revenu pas en tant que joueur, mais comme capitaine. Plusieurs fois, il a réussi à porter ses équipes qui ont remporté des tournois par 2 fois chez les hommes, et une fois chez les femmes.

Aujourd’hui, le chanteur est suivi par de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram, où il fait souvent du buzz, en postant des photos sur lesquelles on le voit sans vêtement !

Yannick Noah est le papa de 5 enfants que sont Joakim, Yéléna, Jenaye, Elijah, et Joalukas. Il faut savoir que son aîné n’est autre que le basketteur professionnel Joakim Noah, qui évolue aux USA. Yannick Noah aime bien faire sourire sa communauté à travers des vidéos qu’il poste souvent. Ce jeudi 29 octobre 2020, alors que le président de la République, Emmanuel Macron venait d’annoncer officiellement le reconfinement, le chanteur s’est retrouvé bloqué dans un trafic monstre.

En effet, il semble qu’il ait été enregistré ce jour-là, un bouchon cumulé de plus de 500 km en Île-de-France. Cela s’est passé vers 16h30 alors que ce n’était pas les vacances, et qu’on était en pleine semaine !

Yannick Noah en voiture et à bout !

Un tel embouteillage était vraiment une 1ère dans la zone, et comme tout le monde le sait, les embouteillages ont le don de rendre tout le monde grognon. Ce fût visiblement le cas de Yannick Noah. Malgré tout, c’est avec de l’humour que l’ancien tennisman de 60 ans, a réagi à sa déconvenue en réalisant une vidéo qu’il a partagée avec ses fans sur son compte Instagram.

C’est ainsi qu’on voit apparaître sur la vidéo, un Yannick Noah qui semble hilare, tout en étant à bout de nerfs. Un curieux mélange d’émotions qui se traduit par : « Aaaaaaah ! Il n’a pas commencé ce p*tain de confinement mais j’en ai déjà plein les b*rnes !! »

La légende de la vidéo du chanteur était tout aussi fleurie : « Une heure et demi dans les embouteillages pour faire 1500 mètres !! On s’accroche, humour, smile et f*ck covid !! »



Voilà qui traduit parfaitement l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’ancien tennisman, bloqué dans un terrible embouteillage. Notons que nombreux étaient ses fans qui ont réagi et commenté le message de Yannick Noah.

Ainsi, on pouvait lire entre autres : « Merci de nous faire marrer avant de commencer à pleurer… Même énervé, tu gardes le sourire! Bravo et courage Yannick… Je regarde en boucle, je n’en peux plus !»

Cette vidéo de l’ex compagnon d’Isabelle Camus aura au moins fait sourire ses fans. Il faut dire que par ces temps, il faut avoir de l’humour pour ne pas sombrer dans la dépression. On est loin de l’ambiance du 1er confinement, où au moins certaines personnes étaient bien contentes de rester tranquillement chez eux. Il n’y a plus qu’à espérer que ce sera le dernier reconfinement, et surtout, qu’il ne va pas s’éterniser…