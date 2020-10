Yannick Noah : Séparé de sa famille, il exprime sa tristesse sur les réseaux… Sa fille Eleejah lui répond avec un message émouvant !

Si cette belle action a fait réagir plusieurs internautes, sa fille Eleejah s’est également montrée très affectée.

Père de cinq enfants, Yannick Noah peut certainement être fier de sa progéniture pour leurs différents succès et accomplissements au quotidien. On peut aisément comprendre qu’il se sente seul puisque ça fait un bon moment que toute la famille n’a pas été réunie. Cette situation qui le peine grandement l’a poussé à partager une photo de son petit-fils sur son compte Instagram. De toute évidence, cette affection qu’il porte pour les siens est réciproque. Sa fille Eleejah lui a également répondu par le biais des réseaux sociaux. Un moment très émouvant qui a été très commenté par les internautes visiblement touchés par cette complicité entre le tennisman et sa fille. Lisez la suite de cet article pour en découvrir plus.

Une séparation bien difficile

Il est très compliqué pour Yannick Noah de voir sa famille et pour cause, la pandémie du coronavirus qui a compliqué les échanges à travers le monde. En effet, il est devenu beaucoup plus difficile de voyager puisque plusieurs vols internationaux sont jusque-là interdits, une situation bien malencontreuse pour le champion de Roland-Garros en 1983.

Le chanteur aurait certainement aimé faire comme en 2018, lorsqu’il a réussi à les rassembler tous ensemble. Cependant, depuis que la crise sanitaire a commencé, la famille Noah est en train de traverser une mauvaise passe. Le père avait même fait des déclarations sur son inquiétude pour ses enfants.

C’est dans un échange qu’il a eu avec l’équipe de BFMTV que le champion de tennis a indiqué les endroits où vivent ses quatre enfants. On y comprend que l’une vit à Londres et une autre à New York. L’aîné réside actuellement à Los Angeles et un autre est à « l’autre bout du monde » au Maui.

Le père affirme qu’il est inquiet pour sa progéniture qui vit bien loin de lui. Même s’il reconnaît qu’à l’annonce du confinement, ils se doutaient de la complexité de la situation, ils n’avaient pas idée de la portée de ses conséquences.

Le message d’Eleejah pour son père

Aujourd’hui, le témoignage de Yannick Noah prend tout son sens. Il avait bien raison de s’inquiéter pour ses proches. La situation n’a clairement pas changé pour l’ex-compagnon d’Isabelle Camus. En effet, sa séparation avec cette dernière n’a fait qu’accentuer sa solitude. Ce vendredi 9 octobre, l’homme saisi par la nostalgie n’a pu s’empêcher de dévoiler un montage attendrissant sur Instagram.

Juste à côté d’une ancienne photo de lui, l’ancien champion de tennis a montré le visage de Nohea, le petit garçon de sa fille Yelena. Une très belle photo qui regorge de souvenirs qu’il chérit profondément. Ce fut certainement ce détail qui a attendri les internautes qui n’ont pas manqué de réagir dans les commentaires.

Cependant, ils ne sont pas les seuls touchés puisque sa fille Eleejah Noah a également posté une photo, qui de toute évidence est une réponse à la publication de son père. Sur ce cliché, on la voit dans un sauna, simplement vêtue d’une serviette. Ses mots exprimaient en même temps sa tristesse et sa colère de ne pas pouvoir être avec ses proches.

Dans la légende, la fille du tennisman déclare que la chaleur et sa famille lui manquaient en enrageant contre le coronavirus. Un message qui fera certainement plaisir à Yannick Noah. On espère qu’il sera bientôt avec les siens.