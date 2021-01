Les yeux globuleux sont avant tout un problème lié à la santé, appelé aussi l’exophtalmie ou bien les yeux exorbités, où les yeux semblent plus grands, plus gonflés et plus ronds, ils semblent sortir de leur orbite oculaire. Ça peut être observé simplement en regardant la personne en question. Nous vous accompagnons dans cet article pour voir quels sont les symptômes de ce problème, les causes et enfin les solutions existantes.

Comment reconnaître les yeux globuleux ?

Les yeux globuleux sont accompagnés de plusieurs symptômes, tels que :

Difficulté du mouvement , de l’ouverture et de la fermeture de l’œil ;

, de l’ouverture et de la fermeture de l’œil ; Déshydratation ;

Augmentation dans le rythme cardiaque ;

Une perte de poids ;

Un gonflement des muscles de l’œil.

Quelles sont les raisons entraînants les yeux globuleux ?

Il est important de savoir que les yeux proéminents et les yeux exorbités sont deux choses différentes. La meilleure façon de voir si vos yeux sont gonflés est de comparer vos photos actuelles avec celles prises il y a dix à vingt ans. Il y a beaucoup de raisons pour les yeux globuleux, à savoir :

La cause principale est l ’activité excessive de la glande thyroïdienne. Quand celle-ci devient plus active, elle produit plus d’hormones pouvant affecter les yeux ;

Quand celle-ci devient plus active, elle produit plus d’hormones pouvant affecter les yeux ; La maladie de Graves ou de Basedow est la cause la plus courante des yeux globuleux. Dans cette maladie, le système immunitaire développe des anticorps anormaux pour une fausse présence de cellules nocives ;

Ça peut être héréditaire , si vous êtes né avec des yeux globuleux ;

, si vous êtes né avec des yeux globuleux ; Autres causes telles que leucémie, glaucome, tumeur oculaire, etc ;

Il y a des saignements derrière les yeux ;

; La présence de malformations congénitales, où ça peut entraîner une malformation dans la cavité de l’œil et provoquer ainsi des yeux ressortants légèrement de leur place.

Quelles sont les solutions pouvant être appliquées à ce problème ?

Pour pouvoir trouver la bonne solution des yeux globuleux, il faut connaître la vraie raison derrière le problème, c’est à dire qu’il est nécessaire de s’examiner soigneusement pour connaître les causes du problème oculaire et pouvoir déterminer la bonne façon de le corriger.

Un diagnostic est fait pour déterminer le niveau d’hormones dans le sang et contrôler l’activité de la glande thyroïdienne avec des médicaments ou une intervention chirurgicale. Parmi les médicaments, on trouve les gouttes hydratantes par exemple.

Si la cause est des troubles de vue comme une myopie sévère par exemple, il est nécessaire de corriger ce problème en installant des lentilles de vue internes.

Si c’est une malformation de la cavité, ça peut être traité par une intervention chirurgicale soigneuse de l’œil, en agrandissant les os des pèlerins, et en les ramenant à leur place habituelle. En plus d’enlever des parties des os de l’œil, enlever la matière grasse autour des yeux et enlever la tumeur si elle existe.