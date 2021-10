Yvan Attal revient sur les prémices de son amour avec Charlotte Gainsbourg !

Le vrai amour dure réellement. Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg nous le prouvent sans aucun détour. Une rencontre extraordinaire s’est fait sur le tournage du film Aux yeux du monde. Il s’agit bien de celle d’Yvan Attal et sa compagne. Les deux amoureux y avaient interprété un couple. Visiblement tout porte à croire que ces rôles étaient prémonitoires. Yvan Attal revient sur le début de ce bel amour.

Un retour dans le passé : les souvenirs d’une rencontre déterminante

L’heureux couple emblématique s’est rencontré en 1991 sur le tournage du film d’Eric Rochant, Aux yeux du monde. « C’était difficile de lui extorquer trois mots, à l’époque » affirme Yvan Attal au sujet de sa bien-aimée. Il faut dire qu’avant d’obtenir l’attention de Charlotte Gainsbourg, ça n’a pas vraiment été une partie de pur plaisir.

En effet, Yvan Attal a tenté de séduire sa charmante pendant de nombreux mois, mais en vain. Fort heureusement, la chance a décidé de lui sourire. Une soirée bien particulière a changé toute la nature de leur relation.

Il affirme « On s’est retrouvé chez une amie à elle, avec qui je voulais bien être ami parce que j’avais envie de me faire sa copine ! ». C’est naturellement là que tout a commencé entre les deux tourtereaux.

Un couple soudé depuis près de trente ans : ils ont traversé le temps.

Six ans après leur rencontre Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg accueillent trois beaux enfants. IL s’agit en réalité de Ben, Alice et Joe. Malgré le nombre d’années écoulées, le couple semble toujours soudé et amoureux comme au premier jour. Ils affichent pleinement une longévité à couper le souffle.

Il faut reconnaître également qu’Yvan Attal a déjà fait sa demande en mariage à sa bien-aimée, plus précisément lors de son discours de remerciement en 2013. C’était tout juste après sa remise des insignes de Chevalier de l’ordre national du Mérite.

« J’ai l’habitude de dire qu’elle est ma femme, mais ce n’est pas le cas » affirme-t-il. Il poursuit « Aujourd’hui, pratiquement, je te refais une déclaration : si tu veux devenir pour de bon ma femme… ». Très beau message de cet homme qui parait fou amoureux de la mère de ses enfants.

Cependant, tout porte à croire qu’Yvan Attal ait changé d’avis depuis ce temps. Il parait actuellement très à l’aise avec son statut de concubinage. Il précise « On n’est pas marié. Et puis ça nous fait peur, et on a l’impression que tout va bien sans mariage ».

Yvan Attal, sa carrière

Yvan Attal est un acteur, réalisateur, scénariste et dialoguiste franco-israélien qui a plusieurs cordes à son arc. Né à Tel Aviv en 1965, il a été longtemps la voix de française de Tom Cruise dans quelques-uns de ses films.

Le chéri de Charlotte Gainsbourg débute au théâtre en 1988 dans la pièce Biloxi Blues de Neil Simon. Il a également fait une apparition dans le téléfilm Parlez-moi d’amour d’Élie Chouraqui.

En plus, il faudrait noter qu’il n’a réellement connu son grand succès cinématographique qu’en 1989. Ce qui va naturellement lancer sa carrière d’acteur. Il ne s’en arrête pas en si bon chemin et poursuit son aventure d’acteur jusqu’à ce jour.