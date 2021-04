Zac Efron : défiguré après la chirurgie esthétique de trop ? Cette photo sème le trouble !

On ne compte plus le nombre de personnes qui prennent la parole en ce qui concerne Zac Efron, l’acteur américain mythique que l’on a pu voir par le passé dans de nombreux films à succès comme par exemple la saga High School Musical qui a fait un très gros carton il y a de cela quelques années. A l’époque, Zac Efron était vraiment très jeune et on ne pensait pas que sa carrière allait pouvoir aller aussi loin quelques temps plus tard.

Zac Efron fait une ascension fulgurante dans son parcours d’acteur…

C’est en effet par la suite que l’on a pu le découvrir dans des films vraiment étonnants, qui étaient assez loin de son rôle dans les films High School Musical. Personne ne pensait que le jeune homme allait même pouvoir dépasser son rôle de simple étudiant jouant dans une comédie musicale. Mais ce dernier ne s’est pas privé pour brouiller les pistes ces dernières années, avec des rôles vraiment marquants qui ont pu choquer ses fans.

Certains n’ont même toujours pas fait le rapprochement entre le jeune Zac Efron que l’on avait pu voir dans les comédies musicales High School Musical, et le tueur en série Ted Bundy qu’il a pu incarner avec brio pour un film sur Netflix. Et si dans son rôle, il a été assez incroyable et même méconnaissable, c’est sur les réseaux sociaux que les internautes ont été le plus surpris…

En effet, la dernière photo que Zac Efron a eu l’occasion de diffuser fait vraiment froid dans le dos : il a l’air méconnaissable et certains se demandent s’il n’en a pas profité pour faire des opérations de chirurgie esthétique ces dernières années.

Zac Efron : il fait face à des accusations incroyables sur son physique

Alors que les rumeurs les plus folles sont en train de circuler sur Zac Efron, l’acteur américain mythique que l’on a pu voir dans High School Musical, ce dernier n’a pour le moment préféré ne pas réagir face à ces accusations qui vont parfois beaucoup trop loin. C’est lors d’une prise de parole ces derniers jours que les internautes ne l’ont vraiment pas reconnu.

Spend Earth Day Eve with @natgeo! Don’t miss this one-of-a-kind musical celebration today at 7:30am WIB https://t.co/250VuSTmMW #NatGeoEarthDay pic.twitter.com/XkrwZnB8RU — Nat Geo Indonesia (@NGIndonesia) April 21, 2021

Venu faire la promotion du fameux Earth Day Musical prévu sur Facebook Watch avec Bill Nye, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne s’attendait sûrement pas à voir autant de réactions de la part de ses fans. En effet, certains d’entre eux ont pu ajouter qu’ils n’avaient tout simplement pas du tout reconnu l’ancien acteur mythique de High School Musical.

A l’heure où la campagne de vaccination contre le coronavirus ne cesse de faire parler d’elle, certains fans n’ont même pas hésité une seule seconde à critiquer le jeune acteur. En effet, ils n’ont pas résisté une seule seconde à comparer sa transformation physique due au vaccin AstraZeneca qui est très controversé en France notamment.

Je me réveil et je vois la connerie de Zac Efron, qu’est ce qui lui est passé par la tête ? 😭😭😭 pic.twitter.com/QxSW8fPDGa — Yuno_31 (@EmmaTomiak) April 24, 2021

Si pour le moment, le principal intéressé n’a pas souhaité réagir face à ces accusations, celle-ci est très attendue. En effet, c’est parfois un secret de polichinelle pour des centaines d’acteurs et d’actrices, et peu d’entre eux souhaitent mettre la lumière sur la chirurgie esthétique…