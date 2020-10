Zara : découvrez les Archives Collection, des produits portés par les personnalités internationales

Au fil des années, les célébrités ont pu collaborer avec des enseignes comme Zara. L’entreprise a d’ailleurs connu un succès sans précédent grâce à quelques personnalités. Parmi ces dernières, vous avez Kate Moss ou encore Amber Valleta. Si vous souhaitez enfiler ces vêtements de qualité qui ont été acclamés par de nombreuses femmes, c’est désormais possible. L’enseigne vous propose la ligne Archives Collection.

Quand les #archives sont tendance pour faire vendre, ZAra dévole son Archives Collection : https://t.co/fVvg9OFeRH via @grazia_fr — Sonia Dollinger (@LadyNamite2) October 11, 2020

Les prix ne sont pas forcément très élevés

Vous connaissez sans doute Zara pour les grilles tarifaires qu’elle peut pratiquer. En effet, certaines robes sont facturées moins de 20 euros et vous pourrez les conserver très longtemps. D’autres produits sont incontournables comme les pulls ou encore les vestes. Si autrefois, Zara était une enseigne réservée à des bourses conséquentes, ce n’est plus forcément le cas. En effet, les prix ont été quelque peu revus à la baisse et vous pourrez alors transformer votre dressing à moindre coût.

Archive Collection 1996/2012 — Launching a re-edition of iconic classics from our archives.

Spring/Summer 2011

Stella Tennant by David Simshttps://t.co/Jp15JoLT0s pic.twitter.com/kjA3o133CL — ZARA (@ZARA) October 9, 2020

17 pièces viennent donc sublimer les Archives Collection pour le plus grand bonheur des adeptes de la mode .

. Cette ligne proposée par Zara est inédite, mais surtout limitée, il faudra alors acheter au plus vite tous les produits.

Vous aurez le choix entre les robes nuisettes, les jupes en cuir ou encore les pantalons très stylés avec des pinces.

Ce sera aussi l’occasion de porter une chemise boyfriend avec l’un des jeans.

Ce ne sont pas de nouveaux produits, mais bien d’anciens vêtements qui ont été ressortis pour passionner les femmes. De mythiques tops models ont pu collaborer avec Zara depuis son arrivée sur le marché.

Zara, la nouvelle enseigne de prêt-à-porter des femmes

Les consommatrices semblent avoir des envies en termes de vêtements. Si dans certains cas de figure, elles ne peuvent pas passer à côté de Breal, H&M ou encore C&A, voire Cache Cache et Camaïeu, elles sont aussi amenées à découvrir les collections de Zara. Certaines robes portées par des célébrités sont adaptées par l’enseigne tout en proposant des prix très concurrentiels. De ce fait, une tenue sublimée par Kate Middleton pourrait rapidement se retrouver en Une des magazines du prêt-à-porter si Zara propose un exemplaire.

De plus, le catalogue est régulièrement mis à jour et, désormais, il n’est pas nécessaire de payer des sommes astronomiques pour s’habiller. Ces enseignes sont très sympathiques et Zara affiche un rapport qualité/prix réjouissant. N’hésitez pas à surfer sur leur site Internet, car il y a souvent de petites pépites qui se glissent sur la homepage. Bien sûr, une promenade dans les rayons des boutiques sera indispensable.