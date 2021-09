Zara frappe fort avec une nouvelle paire de chaussures qui rappelle la dernière collection Prada

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la fameuse enseigne Zara n’a jamais été autant dans l’actualité, et cela pourrait avoir des conséquences assez terribles pour cette dernière. En effet, alors que depuis maintenant plusieurs mois, dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux, les magasins Zara sont dans la tourmente à cause de certains choix de productions qui sont très controversés, personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde que la situation allait pouvoir être aussi catastrophique pour l’enseigne.

En effet, on ne compte plus le nombre de fois où l’on a pu entendre parler de la marque dans des situations toutes plus dingues que les autres, et pour certaines femmes et certains hommes cela a même pu amener à des décisions plutôt radicales. Bien que la marque Zara compte un nombre de fans assez impressionnant sur les réseaux sociaux, celle-ci a purement et simplement été boycotté par certains anciens clients qui ne supportent plus du tout les conditions dans lesquelles sont préparés certains vêtements de la marque. Même s’ils peuvent être sublimes, il se trouve que cet aspect est de plus en plus regardé par les consommateurs qui font preuve d’une exigence de plus en plus importante.

En revanche, c’est un tout nouveau scandale qui a pu provoquer la colère de certains français aujourd’hui, car la dernière collection de Zara fait référence à un autre produit assez mythique. À l’heure où les copies et le plagiat sont de plus en plus dénoncés dans les médias et sur les réseaux sociaux, personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde que Zara allait se trouver dans une situation aussi terrible. Mais malheureusement pour Zara, l’information a été découverte et elle est diffusée par de plus en plus de médias…

Ces chaussures Prada coûtent 790 euros : Zara prend une grosse décision

Alors que les chaussures de l’enseigne Prada, une belle paire de chaussures qui a fait fureur ces derniers mois, coûtent ni plus ni moins que 790 euros, certains français auraient adoré pouvoir se la procurer ! Il faut dire qu’avec un look aussi imparable qui fait référence au passé de la marque, on peut comprendre le succès de cette marque de luxe qui a pu commercialiser des mocassins de la marque Prada à un prix très onéreux.

Mais cela était sans compter sur la marque Zara qui a pu prendre une décision radicale, même si cette dernière est plutôt très risquée. En effet, c’est sur les réseaux sociaux que la nouvelle est apparue, et elle pourrait bien faire beaucoup de mal à Zara qui ne cesse de faire parler d’elle en mal dans les médias français et internationaux…

Des chaussures à seulement 69,95 euros chez Zara, les stocks sont limités !

Alors que certains pensaient qu’ils allaient malheureusement devoir faire l’impasse sur les superbes mocassins vendus par Prada à 790 euros, c’était clairement sans compter sur l’enseigne Zara qui a pu prendre une très grosse décision, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, en proposant des mocassins similaires à ceux de Prada à seulement 69,95, ce modèle est assez similaire à celui de Prada.

Disponible dans des stocks très limités, il se pourrait bien en revanche qu’il n’y en ait pas pour tout le monde et que certains consommateurs soient purement et simplement obligés de se procurer les véritables modèles de mocassins de Prada s’ils ne peuvent pas mettre la main sur la toute nouvelle version proposée dans les différents magasins Zara !